Video: Virginia Gallardo incomodó a Axel Kicillof con una pregunta económica y estallaron las redes

El precandidato a gobernador bonaerense fue sorprendido cuando la ex de Ricardo Fort le cuestionó una de sus frases sobre la inflación

Las redes sociales explotaron tras una pregunta que la vedette Virginia Gallardo le realizó a Axel Kicillof relacionada con la inflación y que dejó sin palabras al economista.

El precandidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos fue al programa Polémica en el Bar, conducido por Mariano Iúdica, para conversar con los panelistas. Pero finalmente, fue sorprendido por la ex de Ricardo Fort quien le recordó que en algún momento el había dicho que la inflación no era un fenómeno monetario y allí comenzó todo.

"Profe, profe, a mí me gusta preguntar. Por favor. Esto es serio. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?", preguntó Gallardo.

A lo que el exministro de Economía kirchnerista le respondió: "Es que no es".

"Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", sugirió la panelista, que recibió aplausos en el estudio.

Ahí fue cuando a Kicillof se quedó sin palabras, y como respuesta bebió agua, hizo un gesto incómodo y cambió de tema.

Por supuesto que los usuarios de las redes no pasaron por alto este momento y fue como aparecieron memes de todo tipo.