Costantini: "Voy a votar a Macri por convicción política y defensa de la democracia"

El desarrollador inmobiliario creador de Nordelta reveló que forma parte del grupo de empresarios "Nuestra voz", que apoya al Gobierno

El empresario Eduardo Costantini, presidente de la desarrolladora Consultatio y creador de Nordelta sostuvo este viernes que el Gobierno de Mauricio Macri "respeta más las libertades, la República, la división de poderes y la transparencia".

En este sentido, el millonario presidente del Malba afirmó que no le importa tanto la situación de la economía del país, sino la "concepción política".

"Lo que estamos discutiendo es que tipo de concepción política queremos, que hegemonía del Poder Ejecutivo y nivel de corrupción. Eso para mi es más importante que el programa económico, que instrumenta una vez más un plan fallido, por una disposición voluntarista de tratar de tener éxito en lo económico sin necesidad de operar o pasar en el corto plazo por una situación dolorosa", explicó.

Y agregó: "En un país que gasta más de lo que puede, que tiene un Estado sobredimensionado y alta inflación, el pretender reducir el déficit a través de más crecimiento está comprobado que genera más inflación, lo que desequilibra todo el plan".

"No soy pobre, ni mucho menos, pero es cierto que debido a la crisis del 2018 el valor de las empresas cayó mínimo 30% dólares. En término de valuación de las acciones tuve una caída del 70% en mi activo más importante que es Consultatio, de modo que si sumas mi patrimonio ya no soy más millonario. Es una evaluación técnica, no es mi intención quejarme cuando la gente lo está pasando muy mal", admitió.

Acerca de las próximas elecciones presidenciales, Costantini se manifestó decidido.

"Voy a votar a Mauricio Macri, principalmente por la convicción política y la defensa de la democracia. Es cierto que después de idas y vueltas estamos en un momento de mejor manejo, si Argentina no hace las reformas estructurales no podemos crecer. Creo que hay dos opciones tácticas y elijo sin duda a Macri". "Estoy en el grupo de WhatsApp de empresarios y me desborda, no lo puedo seguir. Pertenezco a ese grupo de manera simbólica. Se llama Nuestra voz", detalló acerca del grupo que nuclea a unos 300 empresarios de afinidad macrista.

"Hay un fenómeno sociológico, en los últimos 20 años aumentó la violencia y no hubo el crecimiento que tendría que haber tenido el país. Los barrios cerrados existen por falta de inversión pública en infraestructura, cuando yo era joven los barrios estaban hechos por los municipios", explicó el creador de Nordelta.

"Las familias han comprado fracciones grandes de tierra y se encargaron a través de fondos fiduciarios o inversión directa de darles toda la infraestructura necesaria, porque tienen preferencia por la seguridad", sostuvo.

Y añadió: "Hay diferencias muy grandes, un desarrollo desequilibrado de la sociedad argentina".