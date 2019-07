Jorge Macri dirigió timbreo en Vicente López: "Nos sirve para relevar inquietudes y pedidos"

El intendente de Vicente López, una de las figuras del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, dijo que se tratan de "timbreos de gestión"

El intendente de Vicente López y armador provincial, Jorge Macri, salió a timbrear con su equipo de trabajo en diferentes barrios del municipio.

Minutos antes, en conversación con Radio La Red, había declarado: "Nosotros estamos con timbreos habituales, como Intendente nos sirve para relevar inquietudes y pedidos".

Y sostuvo que "Más allá de que no sea campaña, siempre hacemos timbreos de gestión, el de hoy también es timbreo de gestión y estaremos en cuatro barrios del municipio: Villa Martilli, Munro, Olivos y Florida".

Ganar en primera vuelta

Jorge Macri consideró la semana pasada "probable" que "una de las dos principales fuerzas políticas gane en primera vuelta", en referencia a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos, al considerar que "la polarización existente es muy fuerte".

"La polarización es muy fuerte, puede ser que pase que en octubre ya se defina la elección, porque algún espacio supere el 45%, no es descartable, es una posibilidad, todos vamos a estar trabajando para eso", aseguró el jefe comunal en un reportaje cedido a CNN Radio.

El primo del presidente Mauricio Macri también indicó que, "más allá" de las encuestas, "hay que esperar"; y en referencia a la provincia de Buenos Aires pidió "darle la posibilidad a los bonaerenses de que escuchen una, y otra propuesta", al aludir a los precandidatos a gobernadores Axel Kicillof (Todos), y María Eugenia Vidal (Juntos), quien aspira a la reelección.

No obstante, Macri dijo que Kicillof "no siente la provincia, no tiene puesto el corazón en ella", y evalúo que es "posible" que "María Eugenia siga creciendo y que los bonaerenses decidan por seguir con un Estado presente, que día a día brinda respuestas".

Para el intendente de Vicente López, "volver atrás nos lleva a un lugar, a donde a nuestro entender, es de fracaso".

Y argumentó con que "anteayer inauguramos la guardia del Hospital Cetrángolo con María Eugenia. Un hospital que por décadas la provincia no había movido un dedo".

"Hoy los vecinos ven ahí la presencia del Estado, una obra que beneficia a miles, y que venía arrastrando problemas estructurales de más 30 años. Eso es gobernar para todos", finalizó el intendente.