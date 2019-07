Mirtha Legrand: "A Alberto Fernández no lo voy a tener en mi mesa"

La conductora se refirió a la posibilidad de recibir en su programa al precandidato del Frente de Todos y al presidente Mauricio Macri

Mirtha Legrand se refirió nuevamente a la situación del país en su programa y disparó: "A Alberto Fernández no lo voy a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno".

"Me llamó la atención que Cristina Kirchner dijo que los derechos son importantes pero con presupuesto, que hay que financiarlos. Está dando una señal al mercado, pero es algo que ella no hizo porque todo el sistema de protección social y muchos sistemas de derechos del cristinismo estuvieron con tarifas planchadas, con dólar planchado, con ingresos que fueron por arriba de la inflación y, obviamente, con una situación que terminó siendo explosiva", indicó el periodista Francisco Jueguen en el programa del sábado, analizando el último discurso de CFK en Mar del Plata..

La conductora agrego que "los kirchneristas no reconocen nada de todo eso"y agregó: "Yo no creí vivir para ver que sean candidatos personajes que están en la cárcel. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo".

Te puede interesar Meme mata spot de TV: por qué Macri arrancó mejor que Alberto F. en la publicidad electoral

Fabián Doman, otro de los invitados a la mesa, preguntó si invitaría al program a los precandiatos a presidente Mauricio Macri y a Alberto Fernández.

"No sé, no sé ¿Por qué lo preguntas?", consultó la "Chiqui". "Porque me llama la atención que no los tuviste y son reportajes que uno espera", explicó el periodista.

"A Alberto Fernández no lo voy a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", contestó Mirtha, quien puso en duda la presencia de Macri al afirmar: "No sé, no me pongas en ese apuro porque no lo sé. Tampoco se me ocurrió invitarlo"..

Legrand aseguró que no tiene problemas en decirle lo que piensa al mandatario, pero aclaró que, a pesar de que lo apoya, no está en contacto permanente con él. "Yo tengo una buena relación, pero no nos hablamos todo el tiempo", cerró.