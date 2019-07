Tras el exabrupto, Cristina Kirchner le pidió perdón a Novaresio

La exmandataria había tildado de "interrogatorio" la entrevista que le hizo el periodista durante la campaña de 2017 e hizo gestos de picana eléctrica

Dos días después de insinuar que una entrevista de Luis Novaresio fue una "tortura", Cristina Kirchner pidió disculpas al periodista a través de Twitter y aseguró que sus palabras respondieron a un "sentido obviamente metafórico".

Durante la presentación de su libre "Sinceramente" en Mar del Plata, la ex mandataria recordó la campaña de 2017 y contó no estuvo cómoda cuando fue entrevistada por Novaresio para Infobae.

"Yo me sentí interrogada. Solo faltaba que me pusieran un reflector adelante y me hicieran algo desde atrás", dijo la senadora y, en ese momento, hizo un gesto como si le aplicaran una picana eléctrica.

"Acabo de leer el tweet de Luis Novaresio en el que considera que le hice una imputación de cuasi torturador al referirme a la entrevista que me efectuara en la campaña electoral 2017", inició su exposición la ex mandataria en la red social Twitter.

"Quiero decirle que, como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición. Sin ir más lejos y a título de ejemplo, lo que Alberto Fernández debió soportar en Córdoba de parte de un periodista claramente vinculado al oficialismo y que es una prueba cabal de lo que quise poner de relieve", continuó.

"Por lo que le pido disculpas si se sintió ofendido, porque estuvo muy lejos mi intención de hacerle ningún tipo de imputación y menos de esa naturaleza de tan triste memoria para los argentinos y las argentinas", completó.

El último viernes, durante la presentación de su libro, Sinceramente, en Mar del Plata, Cristina Kirchner había afirmado: "Por ejemplo, a mí, cuando me hicieron un reportaje, Novaresio… me interrogaron, prácticamente. Es un interrogatorio. Faltaba la luz, así, acá, y alguien que de atrás me esté haciendo alguna cosa para que… para que responda".

En su programa, Novaresio dijo que se sintió "muy incómodo" con los comentarios de Cristina porque lo hacían ver como un "cuasi torturador".

"Cuando uno hace una entrevista, debe entrevistar: preguntar y hacer repreguntas", dijo, y agregó que para él las críticas de la expresidenta están dirigidas al periodismo en sí. De todos modos, resaltó: "Me alegro con las disculpas".

"La entrevista es un género en donde necesariamente el entrevistado y el entrevistador no están en un lugar de comodidad", señaló. Para él, es "saludable" que el entrevistado esté incómodo.

Además, recordó que en ese entonces lo habían tildado de tibio, y cuestionó la comparación con las torturas de la dictadura. "Sentí que no estaba cómoda y me pareció parte de los gajes del oficio. La entrevista no es un café con amigos, es un interrogatorio no ilegal, pero de ahí a lo otro hay un salto".

La entrevista de Novaresio que Cristina sintió como "tortura"