Alberto Fernández defendió a Cristóbal López: "Le aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlo detenido"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que el empresario K "podría estar procesado, pero en libertad"

Alberto Fernández realizó una encendida defensa de Cristóbal López, el empresario vinculado a los Kirchner que se encuentra en prisión en el marco de una causa de millonaria evasión fiscal. "Está preso porque le aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlo detenido", dijo en TN el precandidato a presidente por el Frente de Todos.



Al ser consultado sobre un cambio en los modos de hacer política durante el macrismo, Fernández respondió: "¿Cuál es el modo? Negociaron por una necesidad política, pero quiero ser franco: han puestos a dueños de canales opositores, han presionado...".



—¿Quién? ¿Cristóbal López? Está preso porque se quedó con 8.000 millones de pesos de la AFIP —preguntó Joaquín Morales Solá.



—No voy a entrar en esa discusión. Pero hay una denuncia que lleva adelante el doctor Marijuán, donde están relatadas claramente todas las presiones que ejercieron previamente a su detención. Hay reuniones en la casa de Mauricio Macri, en la casa del padre de Mauricio Macri, con la presencia de Mauricio Macri. Le pido que vea esa causa. Le pido que esas cosas las tengamos presentes —interpeló el ex jefe de Gabinete al periodista.



—La denuncia contra Cristóbal López la hizo el director de la AFIP, usted lo conoce, Alberto Abad.



—Pero ese es otro tema...



—Por eso está preso.



—No, está preso porque le aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlo detenido. Podría estar procesado pero en libertad. También me gustaría que el sistema judicial argentino funcionara de otro modo, porque cuando uno ve estas cosas se preocupa muchísimo





"Hay casos en que la Justicia ha dicho cosas increíbles", agregó.



"Hay infinitos cuestionamientos contra estos procesos. En algún momento tendrán que ver las denuncias contra estos jueces en el Consejo de la Magistratura", dijo Alberto Fernández, que destacó que "no por nada siempre intervienen los mismos jueces".



"No sé si Cristóbal López es inocente o culpable, lo que sí puedo decir que en un Estado de derecho, no tiene ningún motivo para estar dos años preso. Las detenciones arbitrarias son usuales en la Justicia federal. Lo investigan por delitos excarcelables. pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Hay gente que lleva años presa sin sentencias definidas", remarcó Alberto Fernández.



Y advirtió: "Mire que lo que hacen hoy con ellos, lo pueden hacer mañana con usted".



López, ex dueño del Grupo Indalo (dueño de C5N, entre otros), está acusado de haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles.



Fue puesto en prisión preventiva en diciembre de 2017 por sucesivas maniobras para entorpecer la investigación. En marzo de 2018 quedó en libertad tras un polémico fallo de la Sala I del tribunal de apelaciones, que revocó la prisión preventiva.



Esa decisión fue invalidada por el Máximo Tribunal Penal (la Cámara de Casación), por lo que un mes más tarde debió volver al penal de Ezeiza.



Alberto Fernández también se refirió a su relación con Cristina Kirchner, que lo acompaña como precandidata a vicepresidenta para las PASO de agosto.



"Cristina entendió en algún momento que el país necesitaba una presidencia distinta a lo que ella podía expresar, porque muchos pueden pensar que confronta y eso sería difícil para la gobernabilidad", comenzó quien estuvo distanciado de la ex Presidenta durante varios años.



"En algún momento llegamos a la conclusión de que yo era la mejor opción para la presidencia. Cristina es una dirigente de gran magnitud y es alguien que quiere colaborar para sacar a la Argentina de esta situación".



Consultado sobre quién tendrá el poder, Alberto Fernández fue claro: "Los votos son del espacio político. Los de ella no alcanzaban, hizo falta que nos sumemos todos". Y destacó que "Cristina cambió. De lo contrario, yo no estaría hablando así. Y cambió para bien".



"Usted me conoce hace varios años, Joaquín, muchos años me elogió cuando me planté ante Cristina", señaló. "Planteo las cosas muy honestamente: Si algo me molesta, contesto francamente que me molesta. Pero eso no es una ruptura con el periodismo. Yo lo respeto muchísimo, pero a veces se ejerce de una manera que se hace muy difícil".



Y agregó: "El derecho de expresión lo tienen todos, pero un periodista no tiene derecho a llamarme mentiroso ni a declararse opositor mío y pretender hacer un reportaje franco".



Al ser consultado sobre los inconvenientes que podría afrontar en caso de ser electo presidente, Alberto Fernández remarcó: "Quedarán todos los problemas que deja Macri".



—Bueno, y también los que dejó Cristina.



—No, no, no. Todos los que dejó Macri. Seamos justos, Joaquín.



—No me puede decir la mitad de la verdad.



Entonces, Fernández respondió.



"¿Quiere la verdad? Cristina dejó tres problemas en la economía argentina: cepo, inflación y déficit fiscal. El Gobierno levantó el cepo y el primer año tuvo 40% de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el cepo evitaba? Empezó a tomar deuda, y terminamos con la soga al cuello. Cristina le dejó 25 o 26% de inflación, según ellos mismos. Estamos en 55%, ¿qué tiene que ver Cristina en esto? 1,8 puntos de déficit dejó Cristina. Tenemos más de 6 puntos. ¿La culpa es de Cristina?".



Y cerró: "¿Usted no ve nada, Joaquín? ¿Se da cuenta de lo que vio?".