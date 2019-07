Un video muestra a Alberto Fernández agrediendo a un hombre en un bar

El candidato a presidente por el Frente de Todos se vio envuelto en un escándalo por la denuncia de un hombre que dijo haber sido agredido por el político

Un video difundido recientemente muestra al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, agrediendo a un hombre en un bar. El hecho se produjo el 7 de septiembre del año pasado, aunque salió a la luz en las últimas horas.

Así, Fernández se vio envuelto en un escándalo por la denuncia de un hombre que dijo haber sido agredido por el político.

El hombre, cuya identidad no trascendió, se acercó a la mesa en la que estaba comiendo Fernández con su mujer, en un restaurante de Puerto Madero, y comenzó a agredirlo: "Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de p…", habría insultado el hombre.

La versión del compañero de fórmula de Cristina Kirchner fue que el desconocido lo insultó y luego empezó a gritar que había sido golpeado, actitud que fue desmentida por Fernández.

Sin embargo, las imágenes difundidas por Perfil muestran que fue el político quien se levantó se su mesa y empujó al hombre, que luego cayó al suelo.

Según su testimonio, el kirchnerista le había dicho: "Andate, andate, dejame tranquilo". "Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será", se defendió.

"Venía directo a pegarme; me acerco y me golpea con su hombro en mi cuerpo y se cae al piso", aseguró el político, quien agregó que el desconocido se tiró para simular que él le había pegado. "Estaba comiendo ahí, empezó a insultarme, me seguía, me invitó a pelear", aseguró a Perfil.

"Yo me levanté y me acerqué. El señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ‘me pegó, me pegó, me pegó'". Creo que había tomado, erró al tirarse, calculó mal y se golpeó la cabeza", dijo en su momento el político.

En declaraciones a Todo Noticias, Fernández contó el año pasado: "Cuando vio me que me paré, me dijo: 'Ah, ¿me querés pegar?", pero le dije que la corte y que se vaya".

Luego, a Infobae le dijo: "Comienza a gritar que yo le había pegado. Todos los presentes le pedían que finalizara con ese acto porque nadie lo había tocado pero seguía gritando y estaba claramente alcoholizado".

El hombre fue atendido por un médico que estaba en el lugar, que dijo que tenía un golpe y un corte en la cabeza.

Días después de lo ocurrido, Fernández señaló: "Debe ser un señor cercano al Gobierno o un loco suelto".

"Quiero que ese hombre termine preso, bueno, juzgado. Fue una actitud absolutamente violenta, incomprensible e injustificable", pidió.