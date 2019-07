Kicillof explicó por qué no le respondió a Virginia Gallardo pero está "dispuesto a discutirlo el día que quiera"

El ex ministro de Economía y precandidato a Gobernador dijo que no respondió a la pregunta sobre emisión monetaria porque estaba "en un programa liviano"

El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, habló de la campaña bonaerense, de la gestión de destacó que no respondió a la pregunta que le había hecho la panelista en "Polémica en el Bar" Virginia Gallardo sobre emisión monetaria porque estaba "en un programa liviano" pero aclaró que está "dispuesto a discutirlo el día que quiera".

"Cuando me fui de ahí -de Polémica en el bar-, estábamos todos contentos, Viriginia Gallardo me saluda, no me dice nada... en el momento era una situación incómoda. Todo el dispositivo de ese programa a mí no me resulta muy cómodo. Pero bueno fui", recordó Kicillof.

"¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria?", había consultado Gallardo al exministro de Economía durante el programa.

"No contesté un montón de preguntas, esa pregunta tampoco porque estábamos en un programa liviano", se justificó Kicillof.

En declaraciones periodísticas, el ex ministro de Economía intentó explayarse sobre el tema y remarcó: "Estoy dispuesto a discutirlo el día que quiera".

"Mi tesis doctoral es sobre el monetarismo y la inflación, di clases de Macroeconomía, tengo para decir un montón, pero no me parecía la mesa de 'Polémica en el bar' para responder. Está buenísima la pregunta. Son doscientos años de discusión, pero cuando quiera nos juntamos y le explico mi opinión porque además es una de las controversias más grandes de la historia del pensamiento económico capitalista: qué efectos tiene la emisión monetaria sobre la inflación", añadió.

El precandidato a gobernador indicó que "ahora restringieron la oferta monetaria tremendamente, cayó 47 la base monetaria con respecto a la evolución de los precios".

"Si emitir era lo que generaba inflación, este gobierno absorbe, tiene tasas del 60% y hay 55 puntos de inflación. No tengo que explicarlo yo, lo tienen que explicar los monetaristas, me parece", concluyó el exministro.

Palos para Vidal

Asimismo, Kicillof se refirió a los temas de campaña, criticó la gestión de Cambiemos a nivel nacional y provincial y, en la parte final del reportaje, ahondó sobre la pregunta que le habían hecho en la televisión.

Sobre la gestión de Vidal en la Provincia, Kicillof dijo: "Ella sería la única sobreviviente de la debacle de la simpatía por el PRO. El desastre social que hay en la Provincia tiene pocos precedentes históricos, los comercios caen como moscas. La gobernadora ha hecho un trabajo mediático y de marketing para mantenerse separada del desastre económico".

Además, el candidato de Frente de Todos se quejó de que la figura de la gobernadora permanezca alejada de las situaciones de crisis: "En los temas macroeconómicos, se lo responsabiliza al gobierno nacional, y en los temas de microeconomía, a los intendentes. Pretendo hacer una mejor que Scioli y Vidal, pero no me parece que su gestión descolle".

Además, criticó el estilo de su principal contrincante en los discursos de campaña.

"Mi lectura es que la obligaron a Vidal a no desdoblar para mantenerle a Macri la opción de ser presidente. Ahora, Vidal tiene la mochila de Macri. Para mí, el PRO actúa. En un momento le pidieron a Vidal que trate de remontar los votos de Macri, entonces empezó la campaña agrediendo mucho", concluyó.