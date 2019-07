Por qué la científica que fue a un concurso de TV para sostener su investigación ahora apoya la reelección de Macri

La científica, que está casada con un funcionario del Gobierno porteño, argumentó su decisión de impulsar públicamente la candidatura de Mauricio Macri

Marina Simian, bióloga del Conicet recordada por haber ganado $500.000 en el ciclo de TV "Quien quiere ser millonario" en mayo y asegurar que destinaría el dinero a un proyecto de investigación debido a la falta de financiamiento del Gobierno, es una de las 150 personalidades de la cultura, la academia y la ciencia que firmaron una carta de respaldo a la candidatura de Mauricio Macri para las próximas elecciones.

La científica de 47 años, que trabaja en la Universidad Nacional de San Martín y es investigadora del Instituto de Nanotecnología, argumentó su decisión al señalar que "me pasaron la carta y yo adhiero a eso. No tengo ningún problema en reconocerlo. Sí, me parece que la política científica de Macri es un desastre, pero la vida no tiene una sola dimensión. No estoy de acuerdo con los modos del kirchnerismo y nunca los votaría, punto".

"Ayer se firmó un decreto para la importación de insumos sin aranceles, un reclamo histórico de la comunidad científica y no lo había hecho nadie. Tampoco durante el kirchnerismo y eso que muchísimos científicos iban sistemáticamente al ministerio a pedirlo", manifestó.



También aclaró: "Ser votante del macrismo no me quita los derechos de criticar lo que está mal". Y agregó: "Yo sigo siendo crítica y creo que hay que hacer un cambio muy profundo en la secretaría (de Ciencia y Tecnología). Es muy dura la situación que estamos atravesando y yo trato de hacer algo al respecto. Capaz que ir a la televisión fue un poco descabellado, pero surtió efecto".

Durante su participación en el programa de Santiago del Moro, la bióloga había comentado los ajustes presupuestarios en el área de ciencia y técnica por parte del Gobierno

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", resaltó.

Luego de su intervención, la especialista fue contactada por Presidencia y se reunió con el Jefe de Estado en la Quinta de Olivos. Tras el encuentro, la científica dijo que la reunión había sido positiva y que se empezaría a reunir con funcionarios para impulsar cambios necesarios.

Pero esta es solo una parte de la historia. Simian está casada con un funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Esteban Galuzzi, quien desde hace dos años es subsecretario de Tránsito y Transporte porteño. Antes, y tuvo una larga carrera en el sector privado, en la que llegó a ser gerente general de Intel (la fabricante de microprocesadores) para Cono Sur.

El funcionario, que es uno de los dos subsecretarios de esa área, tiene a su cargo Tránsito y Transporte. La otra subsecretaria es Paula Bisiau, responsable de movilidad sustentable y segura.