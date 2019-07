Desde el Gobierno aseguran que van a debatir con Alberto Fernández

El oficialismo impulsó la ley que obliga a un debate presidencial antes de la elección general y a otro antes de un hipotético balotaje.

"Vamos a debatir. Es lo que corresponde", fue la respuesta oficial del Gobierno ante la declaración que hizo en Santa Fe el candidato del Frente con Todos, Alberto Fernández, quien señaló que estaba dispuesto a debatir con Mauricio Macri aunque, alertó "espero que esta vez no mienta"



El oficialismo impulsó la ley 27.337 que obliga a un debate presidencial antes de la elección general y a otro antes de un hipotético balotaje. La sanción tuvo el apoyo del Frente Renovador y del peronismo federal.



En el Ejecutivo evitaron interpretar formalmente las razones de Alberto Fernández, que en un principio había sugerido que no tenía sentido debatir con un mentiroso, en alusión a Macri. "No opinamos sobre lo que dicen los demás. Estamos muy enfocados en nuestro trabajo", explicaron en Casa Rosada ante la consulta de Clarín.



En igual sentido, se presentó el desafío de Axel Kicillof a María Eugenia Vidal para debatir. En la gobernación bonaerense señalaron que lo evaluaran después de las PASO y recordaron que la mandataria provincial siempre debatió. Sin embargo, sin ley que los obligue, evitaron confirmar un hipotético debate.



En tanto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, cruzó a Alberto Fernández, que había sostenido que Cristina había dejado su mandato con 1.8 de déficit fiscal.

La respuesta del funcionario produjo un largo ida y vuelta con el candidato. En la Casa Rosada no todos juzgaron esa intervención como una buena estrategia. "Es darle entidad a las mentiras que dicen y además es verdad que hicimos bien en ajustar, pero la economía no es nuestro fuerte", reconocía un funcionario del Ejecutivo al matutino.



En Provincia, esa estrategia se repite con mayor intensidad. Hernán Lacunza (Economía) Andrés Scarsi (Salud) y Juan Scarsi (Salud) han tenido largos debates tuiteros con los candidatos de la Provincia y hasta con Alberto Fernández