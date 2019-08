Vidal metió la tragedia de Once en la campaña y generó polémica en las redes

La mandataria provincial consideró que "la decisión y el poder" de elegir a los gobernantes es de los bonaerenses pero se debe mirar al futuro

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pidió este lunes a los bonaerenses que la voten en las próximas elecciones porque los problemas no podrán ser resueltos "volviendo para atrás".

"Para atrás no es. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la tragedia de Once", señaló la mandataria bonaerense en referencia al accidente ferroviario ocurrido en 2012 durante el gobierno de la ex presidente Cristina Kirchner.

La utilización del proselitista del hecho por parte de la gobernadora generó el repudio de los familiares de la tragedia, quienes repudiaron sus dichos mediante un mensaje en Twitter:

Tras las declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires , Maria Eugenia Vidal, haciendo alusión al pasado y a la tragedia que nos arrancó a nuestro s familiares, queremos repudiar profundamente tales expresiónes. — Tragedia de #Once (@TragediaOnce_) 5 de agosto de 2019

"Le pido a los bonaerenses que nos acompañen por lo que hemos hecho, que miren lo que hicimos. No es volviendo para atrás como se van a resolver (los problemas de la provincia)", manifestó Vidal.

En declaraciones formuladas al canal de noticias A24, Vidal consideró que "la decisión y el poder" de elegir a los gobernantes es de los bonaerenses pero se debe mirar al futuro.

"No desconozco que han sido años difíciles, pero siendo amigos de Venezuela e Irán no vamos a crecer. No es volviendo para atrás cómo se va a resolver, la gente que quiere mejorar su futuro va para adelante", sostuvo.

Vidal destacó los avances en la lucha contra el narcotráfico, y la obra pública realizada "sin corrupción", porque lo que pidió a cada bonaerense que vote "con el corazón y con la boca del estómago".

"Cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabrá quién la va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién la miente. La gente que quiere mejorar su futuro va para adelante", indicó.

En tanto, la declaración de Vidal sobre la tragedia de Once generó revuelo en las redes sociales, donde se compartió el video y le llovieron críticas.

No es un actor opinando.

No es un intelectual simpatizante.

Es María Eugenia Vidal, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, que en busca de la reelección dice esto sin ningún problema. pic.twitter.com/wraX7AnZGR — Nano Levoratto (@nanolevoratto) 5 de agosto de 2019

Vidal está haciendo campaña con la metáfora de un tren sin frenos y que eso te lleva a chocar como en la tragedia de once.



"La pericia indicó que "de acuerdo al estado de las mangas inspeccionadas, las mismas se hallaron en las debidas condiciones de servicio"." pic.twitter.com/sMVvloc4rd — fetén (@federibetto) 5 de agosto de 2019

No obstante, también hubo muchos usuarios que no se solidarizaron con los familiares de los fallecidos, "bancaron" a la gobernadora y cargaron contra el kirchnerismo.