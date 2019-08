Cristina no estará el domingo en el búnker de Alberto Fernández: dicen que es por falta de vuelos

La candidata a vicepresidenta viajará el jueves al sur tras participar en el acto de cierre de Axel Kicillof en Merlo. Volverá el lunes por la mañana

Si el domingo el peronismo festeja, Cristina Kirchner lo hará a la distancia. Si no hay cambios de último momento, la expresidenta volará el jueves a la noche a Santa Cruz y recién podrá regresar el lunes por la mañana.



"No hay aviones para el regreso", explicaron en su entorno y confirmaron que la senadora, que es candidata a vicepresidenta, no regresará a Buenos Aires luego de votar. "Hay menos frecuencias", dicen cerca de la ex presidenta.



Ese día, el Frente de Todos tendrá un único búnker. Será en el Complejo C, sobre avenida Corrientes, en el barrio de Chacarita. Ahí se reunirán, al atardecer, los principales candidatos nacionales, bonaerenses y porteños.



Pero no estará Cristina. Sin posibilidad de tomar un vuelo de línea de regreso, la ex presidenta demorará su retorno a Buenos Aires.



El domingo, en Santa Cruz, Alicia Kirchner pone en juego la gobernación. En el PJ entienden que el lema peronista ganará pero dentro de ese espacio, hay tres candidatos: Alicia K, Javier Belloni y Gustavo Vidal.



Cristina confirmó que estará este jueves a la tarde en el acto que Axel Kicillof encabezará en el club Ferro de Merlo, último episodio de un cierre de campaña al estilo road movie con el que el candidato a gobernador recorrerá varias ciudades de la provincia. Comenzará en Cañuelas, luego Chivilcoy, San Andrés de Giles y finalmente Merlo.



Para los fan de los azares o los detalles, hay uno: Cristina cierra la campaña en el mismo distrito donde la empezó, Merlo, según Clarín.



Su aparición en el cierre de Kicillof se mantuvo en reserva hasta ayer cuando lo confirmaron en ambos campamentos, el del candidato y el de la ex presidenta.



Cristina llegó a media tarde a Rosario, se alojó en el hotel Ross Tower, donde estuvo además Fernández y buena parte de la comitiva del candidato presidencial.



Kicillof estuvo de paso: llegó para la firma del compromiso federal que Alberto Fernández selló con gobernadores y candidatos en la Facultad de Derecho. Tras el acto, pegó la vuelta para encarar, el jueves, la última caravana de la campaña previa a las PASO.