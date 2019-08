Berensztein: "Un gobierno de Fernández sería pluralista, porque tendrá sectores diversos en puestos clave"

El reconocido analista político conversó con iProfesional sobre la estrategia del Gobierno de intentar recuperar votantes y sobre la oposición

Desde que el Gobierno tuvo el revés político en las PASO, y la posterior devaluación del dólar, se puede decir que el escenario actual del país es otro.

Para analizar este momento, iProfesional conversó con el analista Sergio Berensztein, que considera que es complicado para el oficialismo llegar a forzar un balotaje.

"Honestamente, no es imposible pero es improbable que Macri pueda revertir algo tan complejo porque la devaluación va a afectar igual a la gente de ingresos medios y bajos, que es la que votó al Frente de Todos, por ende, no creo que en este contexto de peor situación cambie a su candidato", reflexiona.

Respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno para intentar revertir el malestar de gran parte de los argentinos por la situación económica, este doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) y licenciado en Historia (UBA) considera que "van a tener un impacto neutro, no creo que alivien a los sectores más vulnerables".

Según su opinión, que el oficialismo haya reaccionado con tantas medidas después del golpe sufrido por la derrota electoral "no sirve demasiado, porque el Gobierno pasó a ser proactivo desde la crisis, algo que no venía haciendo antes de los resultados de las PASO. Entonces, pasó a ser poco creíble su reacción", resume Berensztein a iProfesional.

Incluso, sostiene que el lema de "cuidar a los argentinos" empleado por la Casa Rosada en la quita del IVA a los productos alimenticios básicos, entre otros anuncios, es una "forma de decir que está evitando el peor escenario posible".

Léase, el momento complejo de Argentina, con la corrida cambiaria en el medio, "limita la capacidad del Gobierno, debido a que quedó debilitado desde las PASO", completa el analista político.

-¿Cómo toma que Juntos por el Cambio se incline en la desesperación por revertir la situación a tomar medidas consideradas populistas?

-Es parte de la contradicción, porque antes de las PASO se decía que el populismo no funcionaba y era cuestionado por el propio oficialismo, pero ahora lo hace.

Berensztein fundó su propia consultora en 2014, a la que dirige en medio de viajes permanentes a Estados Unidos y la publicación de libros de su propia autoría.

Al respecto, el último de ellos fue "Por qué fracasan todos los gobiernos", un título que suena muy familiar a lo que sucede hoy en Argentina.

"En la práctica Macri quedó debilitado, de no comunicar demasiado pasó a sobrecomunicar en los últimos días. Es un cambio y reacción muy grande en la manera de acercarse a la gente ante una situación compleja y no se puede evaluar cuál será el impacto de esto", opina.

Asimismo, este analista político concluye que otra de las cuestiones que queda flotando en el ambiente que, por los resultados de las PASO, el mensaje del Gobierno "no resultó creíble" para la gente cuando en la previa electoral estableció la polarización, o dicotomía, donde el tema central de campaña fue que se estaba jugando la república en los votos, o que se iba a ser como Venezuela si ganaba el Frente de Todos.

"Evidentemente, esa disyuntiva de país no tuvo impacto en los votantes. Tengo dudas que logren revertirlo ahora, porque haciendo más de lo mismo es difícil lograr cosas distintas. Por otro lado, desde la oposición, lo que quizás ocurrió es que estando Alberto Fernández, Sergio Massa y algunos gobernadores moderados mantuvieron neutralizado el miedo que hay al kirchnerismo, por lo que el Gobierno ahora no tiene otra fórmula para combatir esa polarización que ha planteado", sintetiza Berensztein.

Respecto de lo que pueda ocurrir con el próximo gobierno, en caso que en las generales del 27 de octubre próximo se confirmen los resultados de las PASO, el experto afirma: "Obviamente es una incógnita, no se sabe cómo va a funcionar la gestión de Alberto Fernández en caso que sea elegido. Creo que va a ser un gobierno que va a tener pluralismo por la conformación que tiene, con diferentes sectores ocupándose de cargos clave".

Aunque reconoce que, en principio, el presidencialismo "es muy fuerte en Argentina", por ende, considera que el Presidente va a tener una enorme influencia en el rumbo y va a tener la presencia de gobernadores y diferentes fuentes de poder.



"Va haber que esperar y ver cómo se resuelve todo esto, sobre todo las responsabilidades que asumirá La Campora en los niveles de gestión en la Provincia de Buenos Aires y en ciudades como La Plata, entre otras importantes", se pregunta Berensztein.

Es decir, considera que la estrategia dependerá del resultado final de las elecciones, pero "creo que va a tener mucha responsabilidad de gestión a nivel subnacional y local", acota.



En cuanto al rol de Massa, considera que va a ser significativo su desempeño en la Nación, "sobre todo en el Congreso y con gente de él en áreas claves del Gobierno".