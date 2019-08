"Que Alberto Fernández visite Clarín implica el fin o la clausura de la Ley de Medios"

Julio Bárbaro analizó la exposición que hizo este jueves Alberto Fernández en el ciclo "Democracia y Desarrollo", que fue organizado por Clarín en el Malba

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro analizó la exposición que hizo este jueves Alberto Fernández en el ciclo "Democracia y Desarrollo" que organizó Clarín en el Malba. "El hecho de que Alberto visite Clarín, implica el fin o la clausura de la Ley de Medios. Fue una etapa muy fuerte, en la cual Alberto estuvo en contra", lanzó.



"Hay algo del kirchnerismo que se achica", sintetizó el analista político.



Sobre las posibles críticas que hubiera recibido el candidato de Frente de Todos desde el núcleo duro del kirchnerismo por su visita a Clarín, dijo: "Hay algunos fanáticos que hacen hoy un 6-7-8 sin estar juntos. El fanatismo está vigente en Argentina. Hay gente que odia".



"Cuando Cristina elige a Alberto Fernández, lo hace con una autocrítica. El criticó el Pacto con Irán, Ley de Medios... elegirlo es autocriticarse. De títere nada. Lo digo desde el primer día. A Alberto le interesa el poder. Cuando elige a Alberto reconoce que se había alejado de la política de Néstor Kirchner. Néstor no iba tan duro en la pelea aunque sí con Clarín", argumentó.





Al preguntársele del porqué de su acercamiento a Alberto Fernández habiendo sido un acérrimo crítico, fundamentó: "El hecho de la bronca que me dan los energúmenos. Me di cuenta que si no iba a votar a Macri y no lo quería votar a Alberto, me quedaba en el espacio de los energúmenos. Quiero ocupar el espacio de la cordura".



"Los energúmenos son los que dice 'allá está el mal, el bien soy yo'. Creer que la democracia es sólo propiedad de los macristas, es el espacio de los energúmenos", explicó.



Y concluyó: "No hay que hacer lo que hace Macri en su final que es seguir con Marcos Peña. Muere con el error".