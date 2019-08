El mensaje que Felipe Solá envió a los representantes del campo

Tras la polémica que generó su comentario sobre la Junta de Granos, el diputado peronista negó un plan para recrearlas y pidió "escucharse"

El diputado nacional y ex gobernador bonaerense Felipe Solá se sorprendió con las interpretaciones y el temor que generaron sus declaraciones en un programa de TV.

A los suyos les dijo que probablemente muchos jóvenes vinculados con el campo no lo conozcan por lo que tras una fuerte polémica aún con ecos, envió un mensaje por Whatsapp.

"La exagerada reacción a declaraciones mías sobre cómo se actuaba históricamente en la Argentina para amortiguar subas inflacionarias del precio del pan, motiva que deba remitirme a las mismas. No anuncié creación alguna de ningún ente. Solo hice historia. Fui Secretario de Agricultura casi 6 años sin Junta de Granos ni de Carnes", explicó.

Y continúo: "Opiné que no debían aumentar los derechos de exportación del trigo y que, si había necesidad de fiscales, se podía adecuar la retención de 4 $/TN de soja en razón de la devaluación sorpresiva reciente del 25 %. También dije que nuestro candidato Alberto Fernández no adelantó cambios en estos temas (declaraciones hechas en Rosario el 07/08/2019) hasta no conocer con exactitud el nivel de reservas del Banco Central, el valor del dólar y el de los precios internacionales de los granos, al 10/12, en caso de que le tocara asumir como Presidente de la Nación".

Finalmente y mientras el candidato a presidende del Frente de Todos preparaba su encuentro con los representantes de la llamada Mesa de Enlace, aclaró: "A veces, pareciera que se está en espera de cualquier opinión para atacara a priori al emisor y provocar un clima adverso a todo debate".

"Creo que una parte de los dirigentes rurales que ha opinado, dado que siempre los he respetado y, más aun, he mantenido con muchos de ellos una antigua relación, debe ser cuidadosa a la hora de entrar en la politización de las ideas. La Argentina vive en estos días una muy grave situación social que obliga a todos a la reflexión conjunta. En palabras del propio Alberto Fernández, es preferible sentarse a conversar y escucharse", concluyó.