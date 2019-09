Analía del Franco: "En octubre, Alberto Fernández va a sacar más votos que en las PASO"

La analista de opinión pública que midió también una amplia ventaja para el Frente de Todos dialogó con iProfesional sobre la coyuntura política

Sin dejar un ojo detenido en la compleja e inestable coyuntura económica, a la vez es preciso leer los acontecimientos políticos para intentar despejar los posibles caminos que se pueden desembocar, debido que ahora más que nunca ambos aspectos están interconectados.

Para conocer qué puede suceder en los frentes electorales, iProfesional entrevistó a Analía del Franco, que catalogó a los anuncios de Macri como "parches aislados, no una respuesta integral" a los problemas.

Esta analista comenzó su carrera profesional en 1983, en el equipo de gobierno de Raúl Alfonsín, hasta que en 1991 creó su propia consultora. Años más tarde, cuando llegó el kirchnerismo, estuvo trabajando alrededor de siete años para esta fuerza, efectuando diversas mediciones.

Pero este "romance" se rompió a principios de 2010, cuando la desplazó el propio Néstor Kirchner, enojado al ver resultados poco favorables en una encuesta realizada por Del Franco.

En la actualidad la experta asesora a distintos partidos provinciales y precandidatos a intendente en Buenos Aires, Mendoza y otras provincias.

-En vistas a la situación actual, ¿hay lugar en octubre a que cambie la tendencia electoral que dejaron las PASO?

-El escenario político indica que el que sale primero en las PASO incrementa la cantidad de votos en la instancia general, habrá que ver en cuánto, pero es lo más seguro y lo que sucede habitualmente. Por lo tanto, para octubre no creo que haya muchas variaciones. Pienso que pueden crecer ambos, Macri y Alberto Fernández, no veo decrecimiento en ninguno de los dos.

-¿Para dónde pueden ir los votos de los candidatos que ya no tienen posibilidades de ganar?

-Cada persona tiene sus candidatos predilectos. En octubre, posiblemente, el peronismo capte algo de los votos que iban a ir a parar a Del Caño. En tanto que a Macri se le sumarán algunos votantes de Lavagna. Por otro lado, aquellos que se van a sumar a votar en octubre, porque no fueron a las PASO, realmente no sé bien cuál va a ser el perfil. La misma indefinición se desconoce para aquellos que votaron en blanco en agosto.

-El Gobierno tomó medidas de índole "populista", como suspender el IVA a los alimentos esenciales, ¿puede ser de utilidad esta decisión para mejorar la performance de Macri en las elecciones de octubre?

-Creo que su incidencia puede ser de neutra a mala, porque ya hemos visto lo que plantearon los gobernadores que reflejaron las consecuencias negativas que traerán estas medidas en cuanto a la recaudación de las provincias. Se bajó el IVA a los alimentos, pero si las provincias no pueden recaudar eso no van a poder pagar los sueldos. Entonces estamos siempre en la misma situación. Pienso que son parches aislados los que se tomaron, no es una respuesta integral, pero el oficialismo debía dar una respuesta a la crisis. En resumen, lo veo más neutro su efecto, no creo que Macri gane más votos con esto. Incluso, algunos podrían enojarse porque está respondiendo ahora con cosas que podrían haber hecho unos meses antes.

-Uno de los aspectos que dejaron expuestos las PASO fue la gran dispersión y equivocación que hubo en los resultados de las encuestas previas, ¿qué ocurrió?

-Respecto a lo que pasó con las encuestas, creo que hubo, básicamente, un problema de metodología ya que no funcionaron las telefónicas. En este caso lo que sí funcionó por ser nacional, por elegirse Presidente, y por el gran caudal de votos que tiene el kirchnerismo fue la entrevista presencial, donde se pueden tomar las opiniones de los sectores populares, debido a que en las encuestas de IVR (telefónicas automáticas), que van a los hogares, fue prácticamente imposible, porque se toman muy pocos, no contestan los jóvenes, ni los estratos populares, porque ya no tienen teléfono fijo, y los que responden son personas mayores a los 45 años que por lo general votan a Cambiemos. Entonces, trabajar con esas bases siempre genera un sesgo. Incluso, antes de las PASO hice también una encuesta con IVR para saber si estaban dando tan mal para el Gobirerno y me dio una diferencia de "apenas" cuatro puntos, por lo que confirmó que el sistema no funcionó. Me extraña que algunos consultores de mucha talla no hayan reparado en esta situación posible, es decir, que no se estaban tomando a conciencia a los sectores populares.

-¿Contaba con esa información necesaria?

-En lo personal, trabajé con encuestas presenciales y efectivamente teníamos esas diferencias que se terminaron de reflejar en la elección de agosto. Me arrepiento de no haber ido más a fondo con la diferencia porque así también, como las encuestas telefónicas, sobrevaloran al macrismo por la edad de los que atienden el teléfono, y de hecho los que poseen teléfono pertenecen a sectores medios y altos. De este modo, las entrevistas presenciales tienen como tendencia (así lo creía antes) a que se sobrevalore a los votantes del peronismo porque rechazarían menos la encuesta en su casa y son lo que más tienden a votar. Esto no fue tomado así, pese a que las encuestas decían eso y nosotros dudábamos que luego se traslade así, pero nunca pensamos la posibilidad de que Alberto Fernández iba a empatar, absolutamente. En eso estoy tranquila.

-Algunos analistas indican que puede haber una interna compleja en el seno del Frente de Todos por las distintas ideologías que lo conforman, ¿qué opina?

-En relación a la interna y tensión electoral que puede haber dentro del peronismo, la verdad que me parece que es muy contundente la figura del candidato a Presidente Alberto Fernández, y también me parece, por lo que se vio hasta ahora, que la campaña ha sido dirigida por él. En resumen, no ha habido grandes intervenciones de los diferentes sectores que se unieron que no sea el mensaje del primer candidato. Y la situación del país es muy crítica, me da la sensación que por este tema van a pasar a segundo plano esas internas.-