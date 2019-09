El Gobierno amenaza con sancionar a los agroexportadores que no liquiden divisas en 15 días

Ya entró en vigencia la nueva normativa para liquidación de contratos de granos en dólares que estableció el Banco Central (BCRA) mediante la comunicación "A" 6770 publicada el domingo en el Boletín Oficial.



La medida implica que los exportadores de productos agroindustriales deberán ingresar divisas provenientes de operaciones de comercio exterior en un plazo de hasta 15 días corridos contados desde la obtención del permiso de embarque.



En las últimas horas hubo un alto grado de desconcierto y numerosas consultas en el mercado de granos por el alance de la medida dado que no quedaban claros los nuevos plazos dispuestos para el ingreso de divisas del sector agroexportador.



El propio presidente del BCRA, Guido Sandleris, tuvo que salir a aclarar las dudas que había entre los operadores: "En el caso de los exportadores de commodities deberán liquidar las divisas dentro de los 15 días desde el permiso de embarque", explicó.



Este martes el Ministerio de Agroindustria advirtió que "el incumplimiento dará lugar, previa intimación, a la suspensión en el Registro de Operadores de Granos y al inicio del respectivo expediente administrativo para imponer sanciones".



"Las operaciones de compra-venta pactadas en dólares deberán ser liquidadas tomando en cuenta la cotización al cierre tipo comprador del Banco Nación del día anterior a la fecha del efectivo pago", señaló la cartera que conduce Luis Miguel Etchevehere.



En el campo no fueron pocos los que compararon esta medida que tomó el Gobierno con la adoptada por el kirchnerismo en mayo de 2012 cuando achicó los plazos de liquidación de divisas de 120 días a apenas 15 días.



Es que, en rigor, la medida implica un nuevo costo financiero que le impone el Estado a los agroexportadores y no está claro si se podrá trasladar o bien compartir en algún momento con el resto de los eslabones de la cadena agrícola.



Las empresas agroexportadoras nucleadas en Ciara-CEC indicaron que durante el pasado mes de agosto liquidaron unos 2.266 millones de dólares, al tiempo que en lo que va del año la liquidación del sector asciende a 15.200 millones de dólares.