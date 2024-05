Sandra Pettovello echó a Pablo De la Torre, en medio de la polémica por los alimentos

En medio de la polémica por los alimentos almacenados, el Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello desplazó de su cargo al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre.

Además, la cartera anunció que repartirán las más de 5 mil toneladas de alimentos que se encontraban almacenadas y que habían sido compradas por el Gobierno anterior, hecho que generó una fuerte controversia y que decantó con el despido de De la Torre.

Desplazaron a Pablo De la Torre de Capital Humano

Justamente, al referirse a los alimentos almacenados, desde Capital Humano señalaron: "A raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el Gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafi Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería".

"Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente", resaltó.

De la Torre era uno de los funcionarios en el ojo de la tormenta por el caso de los alimentos almacenados. De hecho, días atrás protagonizó un cruce con Juan Grabois, quien lo acusó -junto a otros funcionarios- por no repartir las más de 5 toneladas de alimentos que están guardados en un galpón de Villa Martelli y que fueron comprados por la administración anterior.

Luego de que se conociera su salida, De la Torre publicó un mensaje a modo de despedida: "Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra Patria desde el lugar que me toque. Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar a este país adelante".

El ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello dispondrá un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos almacenados

Qué había dicho De la Torre sobre los alimentos almacenados

Ante las críticas, De la Torre había señalado que el Gobierno decidió "cambiar la política alimentaria" para que la ayuda llegue directamente a la gente y no a las organizaciones sociales. "Ya no se hace en forma discrecional, sin trazabilidad. Solo el 8% de los comedores rendía las ayudas alimentarias. Todo se ha naturalizado, el robar, no les parece grave, hacer política, dar bolsitas de comida para ir a las marchas, comidas que hoy nutricionalmente ni les sirve", sostuvo De la Torre.

"Hemos decidido ir hacia un sistema de tarjeta prepaga, así los comedores pueden comprar lo que quieran, cosas que nutricionalmente sirven, esto lo digo porque soy médico pediatra", sostuvo en declaraciones radiales.

Y, con respecto a las más de 5 mil toneladas de alimentos guardados, había señalado: "La comida está en perfecto estado, no está vencida y no se está pudriendo. Se utilizan en casos de emergencia. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días que asistir. Si no hay comida, nos critican porque no hay comida; y cuando hay comida nos critican porque hay comida".