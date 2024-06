Tras la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional emitió un comunicado que se divulgó a través de las redes sociales donde destacó que esta norma permitirá "el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre".

En la cuenta de X de la Oficina del Presidente (OPRArgentina) comenzaron celebrando "la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida de los Argentinos".

"Con 38 diputados, 7 senadores y el apoyo de un sector de la dirigencia política, y a pesar del obstruccionismo del kirchnerismo y sus cómplices de siempre, quienes demoraron el proyecto durante meses, el Gobierno Nacional logró la aprobación de la primera ley en el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre", remarcaron en el comunicado.

Además, añadió que "el Poder Ejecutivo agradece nuevamente la labor patriótica de los Sres. legisladores que comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en sus manos y aportaron su voto afirmativo, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país".

A su vez, se recordó que "el 10 de diciembre, el presidente Javier Milei asumió el compromiso de reinsertar a nuestra Nación en el camino hacia la prosperidad. En los últimos 50 años, la cantidad de pobres se ha multiplicado por diez. En 2006, el PBI per cápita era el mismo que en la actualidad y, en más de una década, el empleo formal no creció. La aprobación de esta ley no resuelve la situación catastrófica heredada, pero representa un avance significativo en la misión de restaurar un marco normativo razonable para empezar a desandar el camino recorrido en los últimos 100 años".

"Tal como fue anunciado en el discurso inaugural de Apertura de Sesiones Ordinarias, el Presidente Javier Milei convoca este 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia a gobernadores, expresidentes, líderes de los principales partidos políticos, y legisladores que quieran acompañar el proceso de cambio que lidera el Presidente de la Nación, a eliminar del futuro de la Argentina las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad, comprometiéndose en la firma histórica del Pacto de Mayo con diez políticas refundacionales y fundamentales para devolverle la grandeza a la Nación".

Guillermo Francos explicó los objetivos de la Ley de Bases: ¿cuáles son?

A través de un video compartido en sus redes sociales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que en los próximos días el presidente Javier Milei promulgará ambas leyes y todo su equipo se pondrá a trabajar para avanzar con la reglamentación de cada una de las normativas.

"Con esto se han conseguido varios objetivos. El primero es demostrar que con convicción y con firmeza y a través del diálogo el Gobierno nacional finalmente ha obtenido un instrumento que nos va a permitir hacia el futuro una etapa de crecimiento y desarrollo para todos los argentinos", alegó.

"¿Por qué la Ley de Bases? Porque es la que va a dar garantía a las grandes inversiones para que vengan a desarrollar nuestros recursos naturales, tanto en el área energética, petróleo, gas como recursos mineros y otras inversiones que superen en proyectos que superen los 200 millones de dólares", añadió.

Sobre el paquete fiscal, indicó que estas reformas le permitirán al Gobierno nacional y a las provincias argentinas "contar con los recursos suficientes para equilibrar sus presupuestos y poder administrar mejor las necesidades".

"De aquí en adelante comienza una nueva etapa para nuestro Gobierno y para la Argentina en su conjunto, que estamos convencidos que va a ser un futuro venturoso", proyectó en su mensaje.

Por último, extendió sus agradecimientos a los legisladores por el trabajo realizado durante estos meses. "Más allá de quien estuvo a favor, quien estuvo en contra, creo que hemos hecho un trabajo de debate, de diálogo para llegar a este, a esta conclusión y tener los instrumentos que necesitamos para continuar nuestro gobierno", cerró.

Se pone en marcha la Ley Bases: ¿qué cambia para Milei hacia adelante?

Con la aprobación final de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados el presidente Javier Milei se anotó el primer logro real de su gestión tras seis meses de tensas negociaciones con el ala de la oposición que finalmente le aportó los votos para poner en marcha el plan de reformas en el Estado, en materia laboral y de inversiones y que ahora lo pondrá a prueba.

Desde la version original que presentó en diciembre, la ley con la que Milei busca desregular la economía y otras áreas sufrió innumerables modificaciones en la negociación con la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica y partidos provinciales, que junto al PRO tienen los votos que necesitaba para imponerse sobre la oposición "dura" del kirchnerismo.

Hubo retoques consensuados en varios puntos importantes de la Ley Bases como el régimen de beneficios impositivos para las grandes inversiones (RIGI) y también surgió de un acuerdo la inclusion de una reforma laboral, mientras que otros cambios le fueron impuestos al Gobierno por el peso de los bloques dialoguistas. En rigor, el resultado final es una ley compartida entre Milei y ellos, que suma una reforma fiscal donde se destaca la restitución del Impuesto a las Ganancias.

Uno de los puntos de la Ley Bases más importantes para Milei es la delegación de facultades para tomar medidas sin pasar por el Congreso en el marco de la "emergencia pública" declarada en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. En la versión original las emergencias eran 11 pero la oposición las recortó, así como el período.

En cuanto a la privatización de empresas públicas, quedaron ENARSA, Intercargo (privatización total); Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina (capital privado con control del Estado); Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales (concesión).