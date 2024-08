El gobierno nacional salió a criticar al expresidente Alberto Fernández tras el video en que se ve al antecesor de Javier Milei, en el despacho presidencial de la Casa Rosada, junto a la panelista Tamara Pettinato, en un encuentro en que aparecen solo y se dicen frases de amor.

"Los videos del despacho, si efectivamente son así, son absolutamente detestables solo por una cuestión de respeto", indicó el vocero presidencial Manuel Adorni, horas después de la viralización de las imágenes.

Tras ello continuó: "Lo rechazo absolutamente, en caso de que sea verídico. Uno siempre habla en potencial porque quien tiene que dictaminar qué ocurrió es el Poder Judicial. Nosotros vemos los acontecimientos. Incluso lo del video en el despacho… uno cuando está en ese despacho… Yo tengo la suerte de estar bastante ahí, sentado en el mismo sillón que la señorita o señora, no sé su estado, y el respeto que impone ese despacho".

Qué dijo el Gobierno sobre los videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

"Me llama poderosamente la atención cómo ocurrió esa escena en uno de los despachos más importantes de las instituciones en la Argentina; y ni hablar si eso ocurrió mientras estábamos encerrados o con problemas de salud" por la pandemia de coronavirus, enfatizó. "Si efectivamente son así, son absolutamente detestables solo por una cuestión de respeto", añadió

Luego, al referirse a la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez, quien acusa al ex jefe de Estado del Frente de Todos por violencia de género, Adorni destacó: "La Justicia debe seguir adelante con la investigación y efectivamente si el doctor Fernández es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo. Apelamos a que sea así. Que la Justicia investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia".

Las imágenes difundidas muestran a Yañez con un ojo morado y moretones en los brazos, evidencias que respaldan las acusaciones de violencia física. Junto con las fotos, se han dado a conocer chats que la ex primera dama habría intercambiado con Fernández, en los cuales relata las agresiones que supuestamente recibía.

En uno de los mensajes, Yañez le reclamaba al expresidente por los golpes recibidos, expresando su malestar por la situación: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito", escribió la ex primera dama, según los chats filtrados.

"Tantos millones hemos gastado los argentinos en políticas de género que parecían que eran necesarias… Si es que han ocurrido [los hechos de violencia contra Fabiola Yañez], se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios, para hacer política y para simplemente hacerse recursos del Estado", agregó.

Por último, señaló: "Cuando hablábamos de cerrar el Ministerio de las Mujeres, cuando hablábamos de cerrar el Inadi, cuando decíamos que hablar con la e era una estupidez y cuando hablábamos de tantas otras cosas que la política de género agregaba en términos de gasto público nos trataban de misóginos, de fachos, de la ultraderecha, que si llegamos al poder lo íbamos a destruir todo. La verdad es que parece que se equivocaron".

Y finalizó: "Si el doctor Fernández es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo y apelamos a que eso sea así".