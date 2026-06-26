Casas prefabricadas: estos son los precios para una vivienda de 2 dormitorios

Las casas prefabricadas mantienen precios competitivos en junio de 2026. Conocé cuánto cuesta cada sistema constructivo y qué gastos extra considerar

Cada vez más familias consideran a las casas prefabricadas como una alternativa para acceder a una vivienda propia con una inversión menor y plazos de construcción más cortos que los de una obra tradicional. La variedad de sistemas constructivos disponibles permite elegir opciones adaptadas a distintos presupuestos y necesidades.

En junio de 2026, el mercado argentino mantiene valores relativamente estables para los modelos estándar de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies que van de los 45 a los 60 metros cuadrados.

Sin embargo, el costo final depende no solo del tipo de construcción elegido, sino también del nivel de terminación y de los trabajos necesarios para instalar la vivienda en el terreno.

Casas prefabricadas: cuánto cuesta cada sistema constructivo

Los precios de las casas prefabricadas varían según el material utilizado y el equipamiento incluido en cada modelo. Una de las opciones más elegidas es el sistema steel frame, que tiene valores de entre $11.000.000 y $15.000.000. Este tipo de construcción suele incluir la estructura completa, aislación térmica, cubierta metálica, revestimientos interiores básicos, aberturas de aluminio económicas y pisos cerámicos estándar.

En la mayoría de los casos también contempla las instalaciones eléctricas y sanitarias, aunque sin artefactos. Incorporar ese equipamiento puede incrementar el presupuesto entre un 10% y un 20%.

Las viviendas de madera continúan siendo la alternativa más económica del mercado. Una casa prefabricada de dos dormitorios construida con este sistema cuesta entre $9.000.000 y $12.000.000.

Una típica vivienda prefabricada cuesta entre $9.000.000 y $12.000.000

Estas construcciones son habituales en zonas rurales y periurbanas, aunque requieren mantenimiento periódico y, dependiendo de la normativa local, pueden necesitar refuerzos estructurales que elevan el costo final.

En el segmento de mayor calidad aparecen las viviendas modulares construidas con paneles SIP (Structural Insulated Panels). En junio de 2026, los modelos de dos dormitorios se comercializan entre $14.000.000 y $20.000.000.

El valor depende del espesor de los paneles, la calidad de las aberturas y el tipo de cubierta. A cambio, ofrecen mejor aislamiento térmico, mayor eficiencia energética y tiempos de montaje que, con el terreno preparado, pueden ser inferiores a una semana.

Casas prefabricadas: qué gastos adicionales hay que sumar

Además del precio de fábrica, quienes planean comprar una casa prefabricada deben contemplar otros costos que forman parte del presupuesto total.

Uno de ellos es el traslado y el montaje de la vivienda, cuyo valor varía según la distancia entre la planta de producción y el terreno. En promedio, este concepto representa entre un 5% y un 12% del precio de la construcción.

También resulta indispensable preparar el lote antes de la instalación. La ejecución de la platea de hormigón, la nivelación del terreno y las conexiones a los servicios pueden demandar una inversión adicional de entre $1.000.000 y $5.000.000, dependiendo de la superficie y de las características del suelo.

En aquellos lugares donde no existe acceso a la red de gas natural o cloacas, será necesario incorporar soluciones alternativas, como biodigestores o termotanques eléctricos de alta eficiencia, lo que incrementa aún más el costo del proyecto.

Por este motivo, antes de elegir una casa prefabricada conviene analizar no solo el valor publicado por el fabricante, sino también todos los gastos asociados a la instalación, ya que serán determinantes para calcular la inversión total necesaria.