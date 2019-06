Sin nombrarla, Cristina Kirchner lanzó una crítica contra María Eugenia Vidal: "Hadas, virginales y angelicales"

La expresidenta se quejó del trato que recibe la gobernadora bonaerense. Fue durante la presentación de su libro "Sinceramente"

Cristina Fernández de Kirchner dijo en la presentación de su libro: "Me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (y las tratan) como hadas, virginales, angelicales".

Esto ocurrió el jueves por la tarde, durante un acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde presentó "Sinceramente".

Con ironía, pero sin mencionar el nombre de la gobernadora, agregó: "Yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que no se meten en su vida privada. A lo mejor son en serio virginales y angelicales".

Y como si fuese poco, la candidata a vicepresidenta por Frente de Todos, en otro tramo de su discurso, comentó no saber "si hubiera podido ser la esposa (en referencia a Manuel Belgrano) porque a éste no lo casaba nadie".

"¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma... Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio", aseguró.

Sus comentarios despertaron polémica en las redes sociales, las críticas y las burlas estuvieron a la orden del día.