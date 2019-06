Tasa de honestidad: ¿cuántos argentinos devuelven una billeteras perdida?

La gente en decenas de países tiende a devolver con más frecuencia las billeteras que encuentra si contienen más dinero porque a nadie le gusta sentirse "ladrón", según un estudio que publicó este jueves la revista Science.

Este comportamiento se verificó en 38 de los 40 países donde se hizo el estudio y en Perú y México resultó un poco más variado, según los investigadores de varias universidades como las de Michigan y de Utah (ambas en EE.UU.) y de Zúrich (Suiza).

De hecho, China, Perú y Marruecos se encuentran en los últimos lugares, con ciudadadanos más propensos a no realizar una devolución. Argentina, en tanto, flota en la mitad de la tabla (18), mejor ubicada que Brasil (26) y Chile (25). Según el estudio, entre el 40 y el 50% de los argentinos devolverían una billletera.

El equipo de expertos, encabezado por Alain Cohn, señaló que la honestidad es importante para el desarrollo económico por su relación con los impuestos o los contratos, por ejemplo, y para el funcionamiento de la sociedad en general, aunque a menudo están en conflicto con el interés individual.

Para esta investigación internacional, los académicos hicieron experimentos en 355 ciudades de 40 países en las que dispersaron 17 mil billeteras en sitios públicos y privados, y luego observaron si quienes las encontraban se ponían en contacto con los dueños para devolverlas.

"Cada billetera contenía una lista de mandados, una llave y tres tarjetas personales idénticas, lo que daba a quien la encontrara una forma de mostrar honestidad ciudadana devolviendo la billetera a su dueño", explicó Shaul Shalvi, de la Universidad de Ámsterdam.

"Y, para variar la tentación, había en algunas de las billeteras diferentes cantidades de dinero", añadió.

Los montos de dinero en las billeteras fueron clasificados en tres categorías: "nada" para una sin dinero, "dinero" para una con el equivalente a u$s13,45, y "mucho dinero" para una billetera con el equivalente a u$s94,15.

