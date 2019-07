¿Cómo impulsar el arte contemporáneo? Ya abrió la convocatoria al Salón Nacional de Rosario

La convocatoria abrió el pasado 10 de julio y continúa hasta el 5 de agosto, aunque los premios se entregarán en noviembre

Cada vez son más las compañías que apoyan el desarrollo artístico, Fundación Medifé es una de ellas. Por segundo año consecutivo otorgará el Premio del Público a la/el artista que reciba más votos por parte de los visitantes.



El miércoles 10 de julio abrió la convocatoria para participar del 73° Salón Nacional de Rosario, un tradicional certamen artístico que apunta a difundir el arte contemporáneo y las novedades en ese campo. Este año, al igual que en las últimas tres ediciones, se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.



En esencia, el objetivo del concurso es configurarse como una plataforma expositiva que permita visibilizar producciones, procesos y circuitos propios de las prácticas artísticas contemporáneas. De esa forma, será posible evidenciar las complejidades y derivaciones que subyacen en ellas.



El certamen en sí se propone como un recurso de apoyo y promoción de artistas que se encuentran en pleno desarrollo de sus proyectos, pero también busca reconocer a autores de todas las generaciones.



Como respuesta a ambos pilares, desde 2018 el Salón Nacional de Rosario se estructura en dos partes: Principal y Gabinete.

Por un lado, la sección Principal no distingue disciplinas y reconoce la condición transdisciplinar de las producciones artísticas contemporáneas. Además, con el fin de consolidar el alcance nacional y proporcionando un sistema sencillo de postulación, tiene inscripción en línea.



Por otro lado, la sección Gabinete se instituye con el objetivo de propiciar la construcción de un patrimonio significativo, plural y diverso que aborde problemáticas y debates actuales. Al mismo tiempo, apunta a ser sensible a los cambios y transformaciones de la sociedad contemporánea.



Cabe mencionar que cada año se convoca a un especialista externo con el fin de analizar determinadas zonas de la colección y precisar acciones y directivas para su enriquecimiento. Las obras y los artistas que conforman esta sección son seleccionados por invitación curatorial y de este conjunto de piezas se elegirá el Premio Colección. En la edición 2019, será Clara Garavelli la especialista que pondrá foco sobre las producciones audiovisuales. Garavelli es Doctora en Estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, España.



¿Cuáles son las fechas límite?

Los proyectos se recibirán desde el miércoles 10 de julio hasta el lunes 5 de agosto de 2019 a las 12 horas.



¿Cuáles son los premios?

En primer lugar, es importante aclarar que la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 16 de noviembre. En esta edición los premios alcanzan la suma de $ 570.000, que se dividirá entre todas las categorías.



El más importante, en relación a la cantidad de dinero, es el Premio Salón Nacional de Rosario, otorgado por la Municipalidad de Rosario. El ganador de este premio se llevará $200.000.



El Premio colección es el segundo, otorgado por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. En este caso, la persona que gane se llevará $110.000,



Además, hay dos premios no adquisición, que constan de $50.000 cada uno; que a su vez van acompañados de otros dos premios no adquisición de $50.000 otorgados por FUNDAR.



El último de los premios es el del público lo otorga la Fundación Medifé y consta de $60.000. Es importante aclarar que este reconocimiento se otorgará a la/el artista que reciba más votos por parte de los visitantes. En la edición de este año quienes estén interesados podrán votar desde el viernes 4 de octubre hasta el domingo 10 de noviembre.



Para aquellas personas que quieran participar, es necesario tener en cuenta que las bases y condiciones se pueden consultar en la web del Museo Castagnino y en la página especial del Salón Nacional.



