La increíble historia de vida de la mujer que no siente dolor

La mujer se dio cuenta de esta extraña situación recién a los 65 años después de una operación. Según los especialistas, se debe a una mutación genética

El caso de Joe Cameron es tan extraño que dio la vuelta al mundo. Ella no siente dolor. Es una de las dos personas en todo el planeta que presenta una mutación genética que la hace insensible en este sentido. Como si fuera poco, esta mujer también es inmune a la ansiedad y al miedo.

Cameron fue diagnosticada recién a sus 65 años. En ese momento, había acudido al hospital porque se quebró una mano. Los médicos le ordenaron operarse. La sorpresa se la llevaron cuando la mujer les dijo que no necesitaba anestesia para ser intervenida.

En diálogo con la BBC en Escocia, la paciente reveló que los especialistas no le creyeron cuando les aseguró que no necesitaría medicamentos para el posoperatorio. "Antes de entrar al quirófano, hicimos bromas cuando les aseguré que no necesitaría calmantes".

Tras pasar por el quirófano, Cameron reafirmó que no quería ningún tipo de analgésico, ya que no sentía ningún dolor. Sorprendido, el equipo médico que la operó estudió su historia clínica y cayó en la cuenta que nunca en su vida había solicitado este tipo de fármacos.

Fue entonces que el anestesista que intervino durante la operación de su mano, Devjit Srivastava, la derivó con un grupo de genetistas de la Universidad de Londres para investigar su extraño caso. Tras varios estudios clínicos, los profesionales concluyeron que Cameron es insensible al dolor porque presenta varias mutaciones genéticas.

Ya con un resultado certero, la mujer recorrió su pasado y recordó: "Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca había necesitado analgésicos. Pero si no los necesitas, no preguntas por qué no".

"Eres lo que eres, y hasta que alguien no te lo dice, no lo cuestionas. Yo solo era un alma feliz que no se había dado cuenta de que era diferente", agregó.

Cuando dio a luz, Cameron tampoco sintió molestias. "Fue extraño, pero no tuve dolor. Fue realmente agradable", afirmó. Sin embargo, nunca sintió la necesidad de estudiarse. Las veces que se quemó con el horno de su casa, sólo se dio cuenta cuando sintió olor a carne chamuscada, pero no porque le dolieran las quemaduras.



Sólo dos personas en el mundo presentan la facultar de ser insensibles al dolor y Joe Cameron es una de ellas.