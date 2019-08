Multimillonario vende súper yate con forma de nave de Star Wars

El magnate Anthony Marden está vendiendo Adastra, un trimarán futurista de 140 pies que se parece a una de las naves de Star Wars

Un superyate de 140 pies que parece una nave de Star Wars ha llegado al mercado con un precio de venta. El magnate Anthony Mardenestá vendiendo su trimarán a medida "Adastra", que ha dado vueltas alrededor del mundo desde Ibiza, España, hasta Bali, Indonesia, durante los últimos siete años, según un sitio web que lanzó al mercado el súperyate.

Si bien el sitio solo dice que el barco tiene un "precio de venta", según los informes, el empresario multimillonario está pidiendo $ 12 millones, según Robb Report.

"Ella es una atracción total", dijo Marden al sitio de noticias de estilo de vida de lujo en una historia publicada el jueves. "Todos se detienen y toman una foto. Nadie puede dejar de mirarlo".

Comercializado como "el yate de aventura más genial", Adastra tiene espacio para nueve pasajeros y seis miembros de la tripulación, con dos niveles de espacio habitable, incluida una cubierta principal abierta revestida de roble ligero, según un folleto del constructor de barcos McConaghy, con sede en China.

El barco, diseñado por John Shuttleworth, se construyó para que sea un yate de crucero rápido y que pudiese vijar por el mundo y con todos los lujos.

El resultado es un barco hecho de fibra de carbono liviana con un alcance de 9,000 millas náuticas más interiores modernos y cálidos y gran espacio para el alojamiento para huéspedes.

El interior de la cubierta principal incluye una sala de estar interior, mesa de comedor y ventanas envolventes con "excelentes vistas", según McConaghy.

Afuera, tiene un bar, un sofá y un comedor. Un garaje debajo de la cubierta de popa tiene espacio para una embarcación más pequeña, y se construyó con una puerta que se despliega para crear una plataforma de buceo y para tomar el sol.

Debajo de la cubierta, el diseño futurista flanquea el dormitorio principal en suite aislado con paredes invertidas curvas. Hay dos dormitorios de invitados adicionales accesibles desde el otro extremo de la cubierta principal.

A las estrellas

El trimaran de 42,5 metros de potencia Adastra , llamado "Ad astra", es una frase en latín que se traduce como "a las estrellas".

Su propietario, el magnate naviero Antony Marden, le encargó el barco a su amigo John Shuttleworth y desde entonces ha estado navegando con ella por todo el mundo.

Cuando se le pregunta a Marden, qué es lo que más le gusta de su nave, responde: "En primer lugar, está su navegabilidad: podemos navegar en casi cualquier condición. Hemos dejado marinas en medio de la noche en un segundo. La gente de los grandes yates blancos nunca soñaría con salir en estas condiciones, pero Adastra es bastante buena. Ella puede abrirse camino a través de casi cualquier cosa. Lo siguiente es el ahorro de combustible: podemos cruzar el Atlántico dos veces sin repostar, lo que siempre es bueno. Entras en el Mediterráneo, te llenas con 30,000 litros de diesel en Gibraltar, y eso se hace prácticamente para la temporada. Y todos, literalmente, todos toman una fotografía de ella".

¿Por qué ha decidido ponerla a la venta?

Simplemente porque ha terminado con el crucero mundial. "Y todavía no me he retirado de mi trabajo por completo, así que no he podido pasar tanto tiempo como me gustaría a bordo. Es un desperdicio tenerla sentada allí sin hacer nada, solo esperando a que aparezca, así que la vendo", confiesa.

El magnate tiene otro yate llamado Hung Twa que también mide 120 pies, es un bote de patrulla de acero fabricado en China diseñado por Nigel Irens, otro famoso diseñador de yates multicasco. La usará para navegar por el sudeste asiático.

Respecto al futuro comprador dijo Marden: "El que paga el dinero hace lo que quiera con él. No estoy seguro de que haya demasiadas personas como yo que quieran navegar y explorar diferentes partes del mundo. No esperaría que se vendiera rápidamente, porque solo hay un cierto número de personas que quieren comprar, de ese número, la mitad de ellos no están listos y la otra mitad no tienen el dinero: hay demasiadas variables para esperar que se venda rápidamente".