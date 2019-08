Jimena Barón estuvo con Susana Giménez y dio que hablar

Jimena Barón fue invitada al living de Susana Giménez y, entre otros temas, habló de la difícil relación con su padre y el parto de su hijo en el baño

Tras lanzar su disco la semana pasada, Jimena Barón fue invitada al living de Susana Giménez y dejó algunos testimonios y anécdotas para el recuerdo. Entre otros temas, habló de la difícil relación con su padre y su parto al natural

La historia con su padre: "Cando yo tenía cuatro años y cuando tenía 15 lo fui a buscar, y se volvió a tomar el palo. Después Morrison sanó muchas cosas, muchos vínculos. Mi viejo estaba con esa locura de que se iba morir joven y lo único que decía era que quería ser abuelo. Mi viejo murió a los seis meses de que nació Morrison. Con él tuvimos una relación muy honesta, horriblemente honesta, porque me dijo cosas que me dolieron mucho", contó la cantante.

Luego Susana le preguntó cómo logró dejar atrás los rencores y elegir perdonarlo. "Fue muy duro, pero era un tipo complicado, y después entendí que su abandono y su alejarse fue una manera de cuidarme también porque él no podía estar conmigo. Entonces sanamos, me encontré en él. Para mí era más importante ver que mi papá era yo, y que yo soy lo que soy gracias a mi viejo, que quedarme resentida".

Te puede interesar Niño de 4 años asegura ser la reencarnación de la princesa Diana y hace sorprendentes revelaciones

Parto en el baño

En otra parte de la entrevista, Jimena recordó cómo fue el nacimiento de su hijo en su propia casa: "Lo del baño fue casualidad, en realidad. Yo fui a ver unas clínicas y todas mis amigas de mi edad iban a cesárea y yo no entendía bien por qué. Me dio pánico que me abran o aceleren el parto. Por eso, decidí tenerlo en mi casa", comenzó narrando.

Te puede interesar Multimillonario vende súper yate con forma de nave de Star Wars

"Estaba en el baño, haciendo pis. Ahí me dijeron ¿vamos a la pileta de parto? Yo había pagado una pileta de parto, que me salió un huevo. La idea era un parto en el agua, pero no llegué nunca, nació en el baño. El parto fue en italiano, en inglés y en español porque estaban el papá de Momo, una partera inglesa y una italiana. Lo quiero llevar a dónde nació, pero es raro mostrarle un baño", cerró con el humor que la caracteriza.

Por otra parte, según trascendió, antes de salir al aire con Susana, hubo momentos de tensión. Así lo contó el periodista Lío Pecorar: "Hasta hace minutos y antes del aire, momentos de tensión con la invitada. Me cuentan que llegó con siete personas, se encerró en su camarín, no quería ver a nadie. Parece que el novio la dejó de 'garpe' y no fue. Exigió una cantidad de peluqueros cual diva", escribió citando a una fuente muy cercana al canal.