The Beatles: a 50 años de 'Abbey Road' se revelan secretos de la mítica portada

Hoy, 8 de agosto, se cumplen 50 años de la portada del disco 'Abbey Road' y salen a la luz secretos de The Beatles en su emblemática foto

Se trata de uno de los discos más icónicos en la historia de la música. Los Beatles celebran 50 años de su existencia y han salido algunos secretos y misterios a la luz de la mítica portada de ‘Abbey Road’.

A lo largo de cerca de 50 años los más grandes seguidores de The Beatles se han encargado de analizar cada uno de los puntos de la imagen y además siguen generando hipótesis sobre toda la estructura que conforma la fotografía de la gran portada del cuarteto de Liverpool, Londres.

Desde que el grupo originario de la ciudad de Liverpool decidió tomarse una foto en la esquina de Abbey Road y Grove End Road, ya no tiene descanso, pues desde la edición del disco ‘Abbey Road’ del 26 de septiembre de 1969, dicho lugar de Londres no puede pasar un momento de tranquilidad por la visita de tantos turistas al año.

-La historia que más tomó auge a lo largo de los años es que para ese disco el popular Paul McCartney ya estaba muerto, ya que en la portada simulan un cortejo fúnebre; pues de derecha a izquierda luce John Lennon vestido de color blanco (quien sería el guía religioso), le sigue Ringo Starr de color negro (quien podría ser un amigo o familiar del fallecido), luego Paul McCartney descalzo y con un cigarro en su mano derecha (cuando él es zurdo y simula al fallecido, va con los ojos cerrados y sus pasos no van acorde al de sus compañeros) y por último George Harrison (que simulará al sepulturero).

Según el mito de esa portada indica que en el año de 1966 (un momento cumbre de la banda) en accidente automovilístico falleció Paul McCartney, pero el éxito hizo que no se diera a conocer dicho hecho, por lo que tuvieron que conseguir a un doble para continuar con la agrupación. La teoría indica que el posible sustituto de Paul era derecho, pero tuvo que aprender a tocar con la zurda y por ello en la portada toma el cigarro con la diestra.

-Otro detalle puntual que se puede resaltar en la portada de ‘Abbey Road’ es que la patente del auto blanco que está estacionado dice "28 IF". Muchos fans interpretaron eso como un mensaje, "28 si…", porque Paul McCartney hubiese tenido, 28 años en el momento que se tomó la foto para la portada del disco de The Beatles.

-En ese momento de la fotografía de la portada de ‘Abbey Road’ se tuvo que detener por solamente 10 minutos el tráfico, pues en ese tiempo se tomaron seis fotos para elegir la imagen indicada. Luego The Beatles siguieron grabando en el estudio y el disco salió a la luz el 26 de septiembre de ese mismo año.

-Fue a las 11:36 del 8 de agosto de 1969 cuando la banda miró al frente y dio el paso coordinado para cruzar la esquina de Abbey Road y Garden Road, en el barrio de St.John´s Wood, Londres. A sólo 50 metros de los estudios EMI en los que grabaron. Una esquina cualquiera, que no fue una esquina cualquiera nunca más.

La escena dio origen a la portada del que figura como el anteúltimo álbum de The Beatles, Abbey Road. Aunque en realidad esas fueron las últimas canciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, juntos en un estudio. Let it be se lanzó un año después, en 1970, pero la mayoría de las pistas fueron grabadas antes.

-De lo que no se ve a un lado de la calle hay un par de sandalias que hasta hace unos segundos llevaba puestas Paul McCartey. Detrás de la cámara, subido a una escalera plegable a mitad de la calle, manteniendo el encuadre y haciendo equilibrio, está el fotógrafo escocés Ian McMillan. No muy lejos de allí un oficial londinense desvía el tránsito.

-La policía sólo le dio 10 minutos a McMillan para lograr la foto. Hubo varias tomas. En algunas cruzan de izquierda a derecha, en otras de derecha a izquierda, miran hacia abajo, no mantienen una distancia definida, muestran caras de fastidio. La sexta sería la tapa del disco.

-Es el único disco de los Beatles que no lleva en el frente el nombre del álbum, ni de la banda. La tapa es todo lo que el escocés vio a través del lente cuando gatilló.

-Los trajes de John, Paul y Ringo fueron obra del sastre británico Tommy Nutter, que vistió durante su carrera también a Elton John o Mick Jagger, e inclusive a actores como a Jack Nicholson para su papel del Joker en la Batman que en 1989 dirigió Tim Burton. George es el único que no lleva un diseño de Nutter, vistiendo pantalón y camisa de jean.-

-Otro de los detalles es la silueta junto al auto de policía de la derecha. Todo el que reparó en la figura se vio obligado a preguntarse: ¿Quién es esa persona que logró colarse en un símbolo de la historia de la música y una imagen referencial de la cultura pop? La respuesta es Paul Cole.

Cole era un turista norteamericano que estaba de paseo por Londres y que no se enteró que había sido parte de la portada de Abbey Road hasta que se cruzó con el disco meses más tarde.

"Estaba hablando con el policía del automóvil negro que aparece también en la tapa, y vi un grupo de chiflados cruzando la calle como una fila de patos, los llamaba chiflados porque vestían de forma radical para aquella época, tu no vas por Londres descalzo", declaró al diario Scripps Treasure Coast, una publicación que se distribuye en la costa este de Florida.

Según contó el propio Cole en esa entrevista, fue en 1970 que vio el álbum sobre su tocadiscos. Su esposa intentaba tocar en el teclado en aquel momento la canción "Something" de George Harrison, segundo corte del disco.

Debió mirar varias veces hasta reconocerse en la imagen. "Tenía una chaqueta nueva que conocía bien, y me había comprado nuevas gafas de sol que me puse antes de salir", comentó a la publicación norteamericana, antes de agregar: "Tuve que convencer a mis hijos y hacerles ver con lupa para convencerlos de que era yo realmente". Cole murió en 2008 a los 96 años.