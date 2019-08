Miley Cyrus sale a defenderse de los rumores tras divorciarse de Liam Hemsworth

Tras el impacto inicial de saberse del divorcio, comenzaron a correr historias cruzadas sobre lo que habría acabado con el romance. Miley Cyrus habló

El pasado 10 de agosto se confirmó el divorcio entre la cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth. La pareja que se casó en diciembre del año pasado, se separó tras más de 10 años de relación.

Después del impacto inicial comenzaron a correr historias cruzadas sobre lo que habría acabado con el romance. Según expresó TMZ, fuentes cercanas a la exchica Disney aseguraron que ella intentó salvar el matrimonio, pero "un factor decisivo" para romper la relación fue que "Liam estaba bebiendo mucho y usando ciertas drogas, y que no quería ser parte de eso".

Por el otro lado, fuentes cercanas a Liam manifestaron que las acusaciones son sólo para cubrir una "infidelidad por parte de Miley", quien tras el quiebre fue fotografiada besando a la famosa bloguera estadounidense Kaitlynn Carter, durante sus vacaciones en Italia.

Hoy, Miley decidió salir a defenderse de todos los rumores y publicó un sentido mensaje donde explica sus motivos.

"Puedo aceptar que la vida que he significa ser todo el tiempo completamente abierta y transparente con mis fans que amo, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que se esté diciendo que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido", escribió en Instagram.

"No tengo nada que esconder. No es un secreto que me gustaban las fiestas en años de adolescencia y al principio de mis 20s. No sólo he fumado, sino que también he defendido la marihuana. He experimentado con drogas, mi canción más famosa hasta la fecha habla de bailar bajo los efectos de la Molly (éxtasis) y aspirar líneas en el baño", reconoció.

"Arruiné y engañé en relaciones cuando era joven. Perdí un gran acuerdo con Walmart a los 17 años por fumar en un pipa. Me echaron de un hotel en Transilvania por comprarle a Liam una torta con forma de pene por su cumpleaños y lamerla. Canté desnuda sobre una bola de demolición y hay probablemente más fotos desnudas mías en internet que cualquier otra mujer en la historia", agregó.

"Pero la verdad es que cuando Liam y yo nos reconciliamos, lo hice en serio y estaba comprometida. No hay secretos que revelar aquí", sentenció. "He aprendido de cada experiencia de mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ustedes, pero el fondo es que HE CRECIDO", escribió.

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó porque fui infiel. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, le amo y siempre lo haré, pero en este punto tuve que tomar la decisión más saludable para mí y dejar atrás mi vida anterior", añadió.

"Estoy feliz y saludable como no lo había estado en mucho tiempo. Pueden decir que hago twerking, que fumo marihuana, que soy una malhablada. Pero no que soy una mentirosa. Estoy orgullosa de decir que estoy simplemente en un lugar diferente de dónde estaba cuando era más joven", finalizó.

Liam comenzó este jueves los trámites legales para divorciarse de la cantante.