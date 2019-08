Premios MTV VMAs 2019: todos los ganadores y los mejores momentos

Se reunieron en Nueva Jersey los mejores de la música. La voz latina dijo presente: Daddy Yankee, Maluma, Bad Bunny, Karol G, J Balvin y Rosalía

Así es, se reunieron en Nueva Jersey los mejores exponentes de la música. La presencia latina la dieron Daddy Yankee, Maluma, Bad Bunny, Karol G, J Balvin y Rosalía.

Hoy el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, se colmó de las más grandes figuras de la música, convocadas por la entrega de los Video Music Awards 2019 de la cadena MTV.

Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Rosalía, Ariana Grande y J Balvin, entre otros, llegaron con sus mejores looks.

Antes del inicio de la premiación, Miley Cyrus se hizo presente para interpretar su éxito "Slide Away". La cantante está nominada como Mejor Himno por "Mother's Daughter" y a Canción del Verano.

Este año, el presentador principal es el comediante Sebastián Maniscalco, quien tiene un especial en Netflix llamado "Stay Hungry". Como creció viendo el canal, considera que haber sido considerado para llevar la batuta del evento "es una locura".

En una entrevista con The Hollywood Reporter, dijo: "Crecí en MTV, crecí viéndolo. Nunca pensé que realmente sería el anfitrión de esta cosa, así que es bastante fantástico".

Entre la lista de actuaciones musicales en vivo, los más esperados son Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Lizzo, Los Jonas Brothers, Rosalia, Shwan Mendes, Taylor Swift y Big Sean con A$AP Ferg.

Para comenzar la velada, Taylor Swift llenó de energía el escenario con una fastuosa presentación de "You Need to Calm Down", pero luego se puso romántica, y con guitarra en mano, interpretó "Lover".

Este año el Premio Vanguardia se lo llevará la legendaria rapera Missy Elliot.

Los VMAs 2019 comenzaron a las 7PM MX/CO/9PM AR. Aquí se pueden ver quiénes han ganado y qué ha ocurrido en la noche más espectacular de la música del verano.

A través de la cuenta oficial de Instagram de MTV, se dio a conocer a la ganadora de la categoría Artista push del año. Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records fue la GANADORA.

El primer premio en ser entregado durante el evento fue en la categoría de Mejor hip-hop. La ganadora fue Cardi B por su canción "Money".

La segunda presentación en vivo corrió a cargo de Shawn Mendes, quien interpretó "If I Can't Have You".

Rosalía y J Balvin fueron los ganadores en la categoría a Mejor video latino por su colaboración en el éxito "Con Altura". La cantante agradeció "más que a todo el mundo, a mis fans, porque los amo, desde el fondo de micorazón, gracias.

Por su parte, J Balvin dijo que está muy orgulloso de ser latino y ser parte de la "pandilla latina". "Es hermoso porque es la primera vez que canto en español para ustedes", añadió.

Melissa Viviane Jefferson, más conocida como Lizzo, interpretó su canción "Good as hell".

Revisa la lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2019.

VIDEO DEL AÑO

Ganador: Taylor Swift – "You Need to Calm Down"



21 Savage ft. J. Cole – "a lot" – Epic Records

Billie Eilish – "Bad Guy" – Darkroom/Interscope Records

Ariana Grande – "thank u, next" – Republic Records

Jonas Brothers – "Sucker" – Republic Records

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)" – Columbia Records

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records

ARTISTA DEL AÑO

Ganador: Ariana Grande



Cardi B – Atlantic Records

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records

Ariana Grande – Republic Records

Halsey – Astralwerks/Capitol Records

Jonas Brothers – Republic Records

Shawn Mendes– Island Records

CANCIÓN DEL AÑO

Ganador: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)"



Drake – "In My Feelings" – Young Money/Cash Money/Republic Records

Ariana Grande – "thank u, next" – Republic Records

Jonas Brothers – "Sucker" – Republic Records

Lady Gaga & Bradley Cooper – "Shallow" – Interscope Records

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)" – Columbia Records

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records

MEJOR ARTISTA NUEVO

Ganador: Billie Eilish – Darkroom



Ava Max – Atlantic Records

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records

H.E.R. – MBK/RCA Records

Lil Nas X – Columbia Records

Lizzo – Atlantic Records

ROSALÍA – Columbia Records

MEJOR COLABORACIÓN

Ganador: Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita"



Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)" – Columbia Records

Lady Gaga & Bradley Cooper – "Shallow" – Interscope Records

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita" – Island Records

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – "ME!" – Republic Records

Ed Sheeran & Justin Bieber – "I Don’t Care" – Atlantic Records

BTS ft. Halsey – "Boy With Luv" – Columbia Records

ARTISTA PUSH

Ganador: Billie Eilish.



Bazzi – Atlantic Records

CNCO – RCA Records

H.E.R. – MBK/RCA Records

Lauv – LAUV/AWAL

Lizzo – Atlantic Records

MEJOR ACTO POP

Ganador: Jonas Brothers – "Sucker"



5 Seconds of Summer – "Easier" – Interscope Records

Cardi B & Bruno Mars – "Please Me" – Atlantic Records

Billie Eilish – "Bad Guy" – Darkroom/Interscope Records

Ariana Grande – "thank u, next" – Republic Records

Jonas Brothers – "Sucker" – Republic Records

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records

MEJOR ACTO HIP HOP

Ganador: Cardi B – "Money"



2 Chainz ft. Ariana Grande – "Rule the World" – 2 Chainz Ps/Def Jam

21 Savage ft. J. Cole – "a lot" – Epic Records

Cardi B – "Money" – Atlantic Records

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – "Higher" – We The Best/Epic Records

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)" – Columbia Records

Travis Scott ft. Drake – "SICKO MODE" – Epic Records/Grand Hustle/Cactus Jack

MEJOR ACTO R&B

Ganador: Normani ft. 6lack – "Waves"



Anderson .Paak ft. Smokey Robinson – "Make It Better" – Aftermath Ent/12 Tone Music

Childish Gambino – "Feels Like Summer" – RCA Records

H.E.R. ft. Bryson Tiller – "Could’ve Been" – MBK/RCA Records

Alicia Keys – "Raise A Man" – RCA Records

Ella Mai – "Trip" – 10 Summers/Interscope Records

Normani ft. 6lack – "Waves" – Keep Cool/RCA Records

MEJOR ACTO K-POP

Ganador: BTS ft. Halsey – "Boy With Luv"



BTS ft. Halsey – "Boy With Luv" – Columbia Records

BLACKPINK – "Kill This Love" – YG Entertainment/Interscope Records

Monsta X ft. French Montana – "Who Do You Love" – Epic Records

TOMORROW X TOGETHER – "Cat & Dog" – Republic Records

NCT 127 – "Regular" – SM Entertainment

EXO – "Tempo" – SM Entertainment

MEJOR ACTO LATINO

Ganador: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – "Con Altura"



Anuel AA, Karol G – "Secreto" – Universal Music Latino

Bad Bunny ft. Drake – "MIA" – OVO Sound/Warner Bros. Records

benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin – "I Can’t Get Enough" – NEON16/Friends Keep Secrets/Interscope Records

Daddy Yankee ft. Snow – "Con Calma" – Universal Music Latin Entertainment

Maluma – "Mala Mía" – Sony Music US Latin

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – "Con Altura" – Columbia Records

MEJOR ACTO DANCE

Ganador: David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – "Say My Name"



The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – "Call You Mine" – Disruptor/Columbia Records

Clean Bandit ft. Demi Lovato – "Solo" – Big Beat/Atlantic Records

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – "Taki Taki" – DJ Snake Music Productions Ltd/Geffen

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – "Say My Name" – Big Beat/Atlantic Records

Marshmello & Bastille – "Happier" – Capitol Records

Silk City & Dua Lipa – "Electricity" – Columbia Records

MEJOR ACTO DE ROCK

Ganador: Panic! At The Disco – "High Hopes"



The 1975 – "Love It If We Made It" – Dirty Hit/Interscope Records

Fall Out Boy – "Bishops Knife Trick" – Island Records

Imagine Dragons – "Natural" – KIDinaKORNER/Interscope Records

Lenny Kravitz – "Low" – BMG Rights Management (UK) Ltd.

Panic! At The Disco – "High Hopes" – Elektra Music Group

twenty one pilots – "My Blood" – Elektra Music Group

VIDEO FOR GOOD

Ganador: Taylor Swift – "You Need to Calm Down"



Halsey – "Nightmare" – Astralwerks/Capitol Records

The Killers – "Land of the Free" – Island

Jamie N Commons, Skylar Grey ft. Gallant – "Runaway Train" – Interscope Records

John Legend – "Preach" – Columbia Records

Lil Dicky – "Earth" – Dirty Burd, Inc./Commission/BMG

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records

MEJOR EDICIÓN DE VIDEO

Ganador: Billie Eilish – "Bad Guy"



Billie Eilish – "Bad Guy" – Darkroom/Interscope Records – Directed by Dave Meyers

FKA twigs – "Cellophane" – Young Turks – Directed by Andrew Thomas Huang

Ariana Grande – "thank you, next" – Republic Records – Directed by Hannah Lux Davis

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)" – Columbia Records – Directed by Calmatic

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – "No New Friends" – Columbia Records – Directed by Dano Cerny

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records – Directed by Drew Kirsch & Taylor Swift

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Ganador: Ariana Grande – "7 Rings"



BTS ft. Halsey – "Boy With Luv" – Columbia Records – Art Direction by JinSil Park, BoNa Kim (MU:E)

Ariana Grande – "7 Rings" – Republic Records – Art Direction by John Richoux

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)" – Columbia Records – Art Direction by Itaru Dela Vegas

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita" – Island Records – Art Direction by Tatiana Van Sauter

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records – Art Direction by Brittany Porter

Kanye West and Lil’ Pump ft. Adele Givens – "I Love It" – Warner Records & Def Jam Music Group – Art Direction by Tino Schaedler