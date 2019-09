Veganos crean un santuario para gallinas no se junten con gallos y así evitar abusos

Se trata de una asociación activista de veganos que decidió crear un santuario animal donde no juntan gallinas con gallos para que no sufran abusos

"Almas Veganas" es la asociación activista de veganos españoles que está a favor de las gallinas y de la igualdad. Ahora, crearon un santuario animal donde no juntan a las gallinas con los gallos para que no sufran abusos.

El grupo fue ridiculizado en redes sociales y en el programa de televisión "Todo es mentira" del país europeo. Allí se entrevistó a los jóvenes para conocer su estilo de vida.

Almas Veganas denuncia el consumo de huevos: "No queremos que violen a las gallinas", fue una de las premisas.

También dicen que "los huevos son de las gallinas" y que merecen una "vida tranquila y digna".

Por este motivo, crearon un santuario animal para separarlas de los gallos: "No queremos que las violen" explicaron los jóvenes de la asociación.

Según las palabras de los veganos, los consumidores de huevos "son cómplices de la opresión". Y además agregaron que las jaulas donde viven son "campos de concentración" para las ponedoras.

Una de ellas expresó: "Los invito a todos a ir a mataderos y a granjas para ver cómo están los animales. Los que nos llaman frikis hacen comentarios tránsfobos que cuestionan y ridiculizan a las demás".

Luego continuó diciendo: "El santuario busca darle una vida mejor a los animales explotados. Si comiéramos plantas no tendríamos que deforestar los bosques".

En una historia de Instagram de Almas Veganas, escribieron:

"Hoy hemos estado en directo en cuatro y un par de horas más tarde han colgado en su web un titular, como si lo hubiéramos dicho nosotres, es falso que hayamos dicho esto y además es absurdo.

En el titular dicen que comer huevos fomenta la violación de les gallines, obviamente no hemos dicho esto y es estúpido porque los huevos que la gente come no están fecundados.

Les gallines ponedoras viven separades de los gallos. También dicen que el santuario es un negocio, cosa que también es falsa, ya que aquí nadie se lucra, sino al contrario, ponemos dinero propio para financiar el santuario. Hemos exigido la retirada de este titular".