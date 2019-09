Video: Diego Brancatelli respondió al escrache que le hicieron en Miami

El periodista le llamó la atención la rapidez con la cual una mujer que lo increpó en video lo difundió en redes sociales. Iniciará acciones legales

El peridista Diego Brancatelli dio el martes una entrevista al canal donde trabaja, América, tras sufrir dias atrás un escrache en redes sociales.

Él se encuentra todavía en Miami de vacaciones con su mujer, Cecilia Insigna, y sus dos hijos. Allí, una mujer lo increpó mientras visitaba un local y mientras lo filmaba con su celular lo criticó por vacacionar en Estados Unidos mientras en TV suele criticar la política de ese país.

"Al principio no sabía si se esa mujer se acercaba a saludar con buena onda pero que me estuviera grabando no me gustó. Fue muy agresiva, me dijo un montón de cosas, me siguió por todo el local. No reaccioné, no contesté y pude controlar mi ira interna", contó el periodista.



"No sabía que iba a tener tanta repercusión, se nota que supo a quien enviarle esos videos y los trolls macristas lo viralizaron en 24 horas. Intenté seguir mi camino sin escucharla", añadió.

"No hace falta aclarar que trabajo, soy periodista y no funcionario. Nadie me descubrió, no escondo dónde voy de vacaciones y subo fotos a las redes. Soy feliz, tengo una familia hermosa, tenemos trabajo mi mujer y yo y no tenemos que aclarar ni escondernos. Amo a mi país y no quería venir a los Estados Unidos porque tengo mis prejuicios. Tengo mis convicciones y cuestiono la política económica de éste país. Pero Cecilia me dijo que me dejara de joder, que no sea tan prejuicioso y encima me prestaron un departamento. El escrache fue indignante", explicó.



Brancatelli también agradeció a los colegas y a la gente que lo apoyó. "Creo que nadie quiere que esto suceda, ni a mí ni a nadie que opine diferente a mí. Hubo un apoyo unánime y es muy lindo eso. Fue un patoteo feo. Es grato y muy lindo sentir el apoyo; fueron muchos los que me llamaron para solidarizarse".

Y finalmente contó que va a iniciar acciones legales contra la mujer que lo filmó. "Se llama Florencia Fontenla y trabaja en una inmobiliaria cerca del Todo por un dólar en el que yo estaba. Mi abogado, Martín Francolino, ya está actuando. Además, está prohibido invadir la privacidad. No le va a salir gratis".