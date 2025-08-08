Es uno de los alimentos de moda y muy consumido por los argentinos, pero la realidad es que el aprovechamiento del fruto puede ser todavía más integral

El consumo de palta se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en un ingrediente estrella de la cocina contemporánea. Sin embargo, su elevado costo en el mercado hace que cada pieza sea una inversión que muchos buscan aprovechar al máximo. La pulpa, rica en grasas saludables, es la parte más valorada, pero ¿qué pasa con la cáscara?

Contrario a lo que se piensa, esta parte del fruto esconde propiedades y usos que pueden darle una segunda vida en el hogar, evitando el desperdicio y maximizando la compra. A continuación, exploraremos cuatro usos desconocidos de la cáscara de palta, respaldados por la investigación científica y la sabiduría popular.

Cuatro usos desconocidos para aprovechar la cáscara de la palta