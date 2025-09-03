Uno de los ejercicios más comunes para entrenar: esconde más beneficios de los imaginados

Especialistas aseguran que un ejercicio utilizado para fortalecer las piernas trae también mejoras para la salud en general y el día a día

Las sentadillas se han convertido en uno de los ejercicios más populares en cualquier rutina de entrenamiento, y por una buena razón. Aunque se les asocia principalmente con el fortalecimiento de las piernas y los glúteos, su impacto en el cuerpo va mucho más allá. Según especialistas en salud y evidencia científica, este movimiento fundamental trae beneficios que abarcan la salud general y mejoran la calidad de vida.

Más allá del trabajo muscular en la parte inferior del cuerpo, las sentadillas ofrecen una serie de ventajas menos conocidas que las convierten en un ejercicio integral y muy completo. Aquí te contamos los beneficios que probablemente no sabías que este simple movimiento puede darte.

Cinco beneficios inesperados de las sentadillas

Reducen el riesgo de lesiones: Al involucrar varias articulaciones y músculos al mismo tiempo, las sentadillas aumentan la fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Este conjunto de mejoras contribuye a un mejor equilibrio y una mayor estabilidad, lo que reduce significativamente la probabilidad de sufrir lesiones. Fortalecen el core: Durante la ejecución de una sentadilla, los músculos abdominales, lumbares y glúteos se activan para estabilizar el tronco y la columna. Este trabajo del core es esencial para mantener una buena postura y proteger la espalda de dolores y molestias en las actividades diarias. Queman más calorías: Al activar grandes grupos musculares de forma simultánea, el cuerpo necesita más energía y, por lo tanto, quema más calorías. Esto convierte a las sentadillas en una herramienta muy eficaz para quienes buscan controlar su peso, ya que el gasto energético es mayor que en otros ejercicios más aislados. Mejoran la movilidad: Una musculatura fuerte en las piernas facilita acciones tan cotidianas como levantarse de una silla, agacharse para recoger un objeto del suelo o incluso entrar y salir de un auto. Las sentadillas fortalecen los músculos que se usan en estos movimientos, haciendo que sean más fáciles de realizar. Aumentan la flexibilidad: Con la práctica regular, este ejercicio ayuda a mejorar la flexibilidad, especialmente en las caderas, rodillas, tobillos y la zona lumbar, lo que permite un rango de movimiento más amplio y reduce la tensión en las articulaciones.

Cómo hacer sentadillas: la técnica correcta y precauciones

Para aprovechar al máximo estos beneficios y evitar lesiones, es fundamental realizar las sentadillas con la técnica adecuada. El movimiento debe iniciar con los pies separados a la altura de las caderas, el pecho erguido y las manos juntas. Luego, se debe bajar las caderas hacia atrás como si se fuera a sentar en una silla, manteniendo las rodillas separadas y descendiendo hasta que los muslos queden paralelos al suelo.

Es clave no inclinar el tronco en exceso ni redondear la espalda baja, ya que esto puede generar problemas en la columna. Antes de usar peso, es recomendable dominar el movimiento con el peso corporal. Si tienes problemas en las rodillas o la espalda, o sufres de alguna condición como osteoartritis, es aconsejable consultar con un fisioterapeuta antes de incorporar este ejercicio a tu rutina.