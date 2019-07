PlayStation 5 será una consola para jugadores "hardcore"

Estos niveles de calidad sólo se pueden conseguir teniendo la consola en casa, una crítica a Google Stadia, el servicio de videojuegos en la nube

El director ejecutivo de Sony, Kenichiro Yoshida, anunció en una reunión que PlayStation 5 (nombre no confirmado) será una consola orientada a los jugadores "hardcore". Esto significa que centrarán su máquina en videojuegos de gran presupuesto y mucha calidad gráfica.

Según la compañía, estos niveles de calidad sólo se pueden conseguir teniendo la consola en casa, una crítica a Google Stadia, el servicio de videojuegos en la nube que el gigante informático presentó en marzo.

Sony planea seguir una estrategia similar a la de los grandes estudios de Hollywood, que consiste en publicar "blockbusters" de franquicias exitosas, como pueden ser The Last of Us y God of War. Por este motivo harán videojuegos con más presupuesto en sus estudios first party.

Según la compañía nipona, su rival más directo sigue siendo Microsoft, que lanzará su nueva consola –Project Scarlett- a finales de 2020. En cambio, Nintendo no parece preocupar demasiado a Sony, que se enfoca hacia un público más adulto. Por último, en referencia a Google Stadia, Sony afirma que solo una consola muy potente en casa puede mover juegos con los mejores gráficos.

Esta estrategia implica ignorar en cierta medida a los videojuegos más pequeños, según apuntó el diario estadounidense The Wall Street Journal. De hecho, este año, Sony no colaborará en los encuentros de estudios independientes en la feria Tokyo Game Show como había hecho en otras ediciones.

Desde la compañía esperan que estos juegos pequeños se sigan publicando en PlayStation gracias a la popularidad de la consola, aunque Sony no ayude a los estudios. Como Project Scarlett, se espera que PlayStation 5 llegue a las tiendas a finales de 2020, aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial.