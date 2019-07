La cuenta de WhatsApp se podría utilizar en varios dispositivos a la vez

Es una de esas opciones que todos piensan que debería tener WhatsApp, y que ya tiene su competidor Telegram, donde no hay problemas de ningún tipo para tenerlo en una tableta, en el móvil, en la computadora o donde sea.

Por primera vez, hay indicios de que la aplicación de mensajería se abre a esa posibilidad. En abril se supo que WhatsApp trabajaba en una aplicación específica para la iPad que se pensó que funcionaría como WhatsApp Web, es decir, con el teléfono encendido y conectado para que se pudieran leer los mensajes en la tableta sin problemas.

Pero esta semana se supo a través del diario digital WABetainfo aquí, que WhatsApp trabajaría en una alternativa que permitiría utilizar la aplicación de Windows (por ejemplo) aunque el teléfono estuviera apagado y, por lo tanto, sin conexión dentro de la aplicación de mensajería.

Como aclara el medio citado, se trata de un rumor.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj