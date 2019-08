Nueve de cada diez padres ignoran que sus hijos menores consumen pornografía en Internet

El 71% de los adolescentes ha admitido haber ocultado a sus padres lo que hace en la web, lo que comporta mentirles sobre su comportamiento

Sólo el 12% de los padres se dan cuenta de que sus hijos menores de edad están consumiendo pornografía en internet, según han calculado los técnicos de la empresa de software de control de pantallas Covenant Eyes.

En otro informe de la compañía de ciberseguridad McAfee se indica que el 71% de los adolescentes ha admitido haber ocultado a sus padres lo que hace en la web, lo que comporta mentirles sobre su comportamiento y mantener secretas sus cuentas en las redes sociales.

Los portavoces de la organización no gubernamental estadounidense "Enough is enough" añaden que la "pornografía suave" prácticamente "ha desaparecido de Internet". De hecho, como aclara esta misma fuente, el acceso gratuito "ha disparado" la cifra de visitas a este tipo de contenidos en línea. Así, cada jornada, los usuarios generan 68 millones de consultas sobre material sexual en los buscadores, como señalan desde la firma de antivirus Internet Webroot.

El British journal of school nursing publicaba en 2017 un estudio en el que se concretaba que los niños que todavía no han cumplido 10 años representan el 22% del total de visitantes de sitios porno dentro del conjunto de menores.

Es decir, de cada diez chicos que aún no tienen los 18 y que entran a páginas sexuales, una media de 2,2 tiene 10 años o incluso menos. Este volumen supone la cuarta parte de las solicitudes diarias en los motores de búsqueda, considerando, además, que los adolescentes y los adultos jóvenes —de los 12 a los 29 años— son la mayoría de los navegantes.

¿Qué consecuencias se derivan de esta tendencia? En un texto difundido por el American journal medical association psychiatry, se afirma lo siguiente: "El consumo de pornografía se asocia a una disminución del volumen cerebral en el estriado derecho, a una reducción de la activación del estriado izquierdo y a una menor conectividad funcional de la corteza frontal", esto es, "a medida que aumentan las horas de visionado de vídeos pornográficos, la cantidad de materia gris baja".

En otro artículo de los doctores Donald Hilton y Clark Watts en la revista Surgical neurology international, se comparaba este daño cerebral con el observado en pacientes que han sufrido un "traumatismo". Idéntico diagnóstico figuraba en un documento elaborado por Frontiers in human neuroscience, en el que se subrayaba que, a través de móviles, tabletas, computadoras y televisores , los muchachos obtienen una "gratificación instantánea" que no existe en el mundo real, lo que comporta que los niños "prefieran la realidad virtual".

El Departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos revela que los más pequeños de su país pasan una media de siete horas al día ante las pantallas. Y la red de salud mental Psych Central agrega que el 56% de los menores con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años tiene un smartphone, lo mismo que sucede con una cuarta parte de los niños de 2 a 5 años. Aric Sigman , miembro de la British psychological society y de la Royal Society of medicine, concluye: "Para los menores, estar demasiado tiempo ante la pantalla puede causar daños duraderos".