Binance impulsa una inversión de más de mil millones de pesos y presenta a su IFPE Medá como un nuevo canal para México

Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, presenta su nueva entidad Medá (Institución de Fondos de Pago Electrónico - I.F.P.E.), que será operada por una vertical independiente dedicada a promover servicios de tecnología financiera para Binance en Latinoamérica. Con una inversión planificada de más de mil millones de pesos (US $53 millones) para los siguientes 4 años, Binance busca impulsar el acceso a servicios digitales innovadores y fáciles de usar, a través de esta vertical, para impactar positivamente en la población mexicana.

Medá es una IFPE autorizada, regulada y supervisada por las autoridades financieras mexicanas para operar depósitos y retiros en pesos mexicanos, que será administrada y operada por un equipo independiente. Esta independencia en su operación inaugurará un nuevo estándar en México, con mejores prácticas que permitirán un sano y adecuado desarrollo entre los ecosistemas del mundo financiero tradicional y de activos virtuales.

Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance en América Latina, quien recientemente visitó el país, comentó al respecto: "En un mercado de alta concentración, Medá busca posicionarse como la alternativa número uno en el mercado de tecnología financiera como procesador de transacciones en pesos mexicanos, consciente de que una mayor competencia en el ecosistema, beneficiará a la población mexicana con el acceso a servicios de tecnología financiera de mayor calidad, al menor costo". Con su cuenta Medá, los usuarios en México podrán acceder, enviar y disponer de sus pesos mexicanos para operaciones dentro del ecosistema de Binance, al que ya acceden más de 285 millones de personas en todo el mundo.

La incorporación de Medá al ecosistema corporativo de Binance marca un nuevo hito regulatorio global que se suma a las licencias, registros y permisos con los que ya cuentan sus entidades en 22 jurisdicciones, como Francia, Italia, España, Dubái, Japón, Brasil, Argentina, entre otras, al tiempo que redobla también su compromiso local.

"Con sus más de 125 millones de habitantes, México es un mercado clave para la expansión del acceso a los servicios financieros. Creemos en la importancia de promover el desarrollo de ecosistemas seguros y sostenibles, que amplíen las oportunidades para todos los mexicanos, en términos de inclusión, desarrollo social y económico", señaló Nazar. "La intención de Binance es impulsar a México como centro de innovación fintech a través de una nueva vertical independiente para toda la región, al tiempo que se potencia la sinergia entre las finanzas tradicionales y las nuevas tecnologías", agregó.

El grupo Binance redobla su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a nivel global. Cada año, las distintas entidades del ecosistema corporativo de Binance destinan cientos de millones de dólares en programas de cumplimiento de primer nivel, en línea con los más altos estándares globales y las regulaciones locales, colaborando estrechamente con las autoridades en la prevención, identificación y mitigación de actividades ilícitas, fortaleciendo así la seguridad colaborativa del ecosistema.

En este contexto, la educación sigue siendo un pilar y una prioridad para Binance. Como líder global, Binance entiende que tiene una responsabilidad significativa de contribuir a la educación del usuario en materia de tecnología financiera. Por este motivo, la compañía continuará promoviendo la iniciativa de Binance Academy en México, con contenido gratuito y en español -y más de 30 idiomas- para personas interesadas en estos temas, con diferentes niveles de comprensión, desde principiantes hasta avanzados. Tan sólo en 2024, Binance Academy educó a más de 44 millones de estudiantes a nivel global, con una oferta de cursos, talleres y asociaciones con instituciones globales que incluyeron a la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Panamericana en México.