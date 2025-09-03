Refugio en la altas cumbres, ideal para hacer trekking

Se trata de un lugar con increíbles vistas, a 800 kilómetros de CABA. El lugar se caracteriza por sus increíbles sierras y majestuosas cascadas

Ubicado en el corazón de las Sierras de Córdoba, el Camino de las Altas Cumbres es un lugar soñado para los amantes de la aventura. Se trata de un refugio de montaña con más de 40 años de historia, ideal para visitar con amigos o en familia. La experiencia consiste en la combinación de Trekking, naturaleza y una parada inolvidable en la cascada Doña Elba.

Según relatan los viajeros de la cuenta @somoslosqueviajamos.ok, la aventura inicia en el kilómetro 18 del Camino de las Altas Cumbres. Allí se encuentra el Parador Santa Rita, donde se debe proceder al registro y pagar un pequeño permiso para ingresar. En este lugar se dejan los autos y se comienza el recorrido a pie.

Turismo: las actividades disponibles en el Camino de las Altas Cumbres

El Trekking tiene una duración aproximada de tres horas de ida, atravesando arroyos, piedras, palmillas y cascadas. El sendero está marcado con mojones y flechas en las rocas, y aunque el ascenso es constante, la dificultad es media, por lo que es recomendable salir temprano para aprovechar el día.

"Es hermoso llegar y contemplar esta construcción enclavada en la montaña. Tiene dos paredes de vidrio y se puede pernoctar ahí", comentan. Para aquellos que deseen pasar la noche, sugieren llevar bolsa de dormir, aislante, abrigo y comida.

La llegada al refugio es uno de los momentos más impactantes del recorrido. Su diseño rústico conserva la piedra de la montaña en uno de sus muros y combina amplios ventanales en el otro, ofreciendo una vista privilegiada de la cascada Paso del Guanaco, también conocida como Doña Elba.

En el descanso, muchos turistas aprovechan para almorzar y compartir unos mates en la base de la cascada, en un entorno de absoluta tranquilidad. La caminata de regreso completa una jornada de alrededor de siete horas de conexión total con la naturaleza.

Además del atractivo del refugio, el recorrido ofrece un desvío opcional hacia el mirador de la Cascada 5 Saltos. Si bien el grupo no descendió hasta su base, la vista panorámica desde arriba es espectacular y permite dimensionar la fuerza del agua.

Los autores de la experiencia también resaltan la importancia de cuidar el entorno: "cuando vuelvas colaborá trayendo con vos todos tus residuos", recuerdan en su relato. Una acción simple, pero fundamental para conservar estos increíbles lugares.

El paisaje que rodea este sendero es el típico de las Altas Cumbres, con la silueta del dique La Viña visible en varios tramos. La mezcla de silencio, viento serrano y cielos abiertos convierten el Trekking en una experiencia sensorial completa.

"Nos encantó descubrir este tesoro en las sierras cordobesas", concluyen los viajeros. Sin dudas, una propuesta perfecta para quienes buscan naturaleza, deporte y un refugio con encanto en lo alto de las sierras.

Tips para visitar el refugio en Altas Cumbres

Algunos de los consejos para visitar el lugar son: