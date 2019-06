Vinos clásicos y modernos: blends para regalar este día del padre

Para esta fecha especial, Vinos & Bodegas te recomienda etiquetas de diversos estilos y que se adaptan a diferentes presupuestos

¿Estás pensando en regalar un vino y querés salir del clásico Malbec? Entonces chequeá este top 10 que preparó Vinos & Bodegas: hay diez blends tintos, de diferentes zonas y estilos y que se adaptan a diferentes presupuestos, con precios que arrancan en los $300.

Famiglia Red Blend 2017 – Bodegas Bianchi – Precio sugerido: $320

Un tinto que se apoya en la trilogía "Malbec-Cabernet Sauvignon-Merlot". De factura bastante clásica, este ejemplar ofrece notas de frutas rojas, toques de especias dulces y un recuerdo más bien lejano a café, nada invasivo, gracias a que sólo cerca del 30% del vino pasó por barricas. En boca tiene una sana madurez y taninos bastante firmes, incluso levemente astringentes, que sostienen el andamiaje pero no llegan a incomodar. El punto central de este vino es que tiene carácter pero no es demasiado concentrado ni voluminoso, sumado a una acidez que acompaña muy bien. Vino 100% bebible pero no ligerito.

Crios Red Blend 2016 – Bodega Susana Balbo Wines – Precio sugerido: $374

Este corte, que viene con tapa a rosca, conjuga notas de ciruelas e higos, trazos especiados y un fondo herbáceo. En boca se luce con cuerpo medio y buena jugosidad. Los taninos se muestran firmes y algo rugosos, una característica que seguro aporta el Petit Verdot, que siempre suma ese toque díscolo en los cortes. A medida que avanza, aparece una fruta más negra y también muchas especias, generando una aromática de altísimo impacto, que perdura. La acidez, en tanto, es equilibrada y está siempre latente.

Salentein Reserva Blend 2016 – Bodegas Salentein – Precio sugerido: $410

Este blend conjuga Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc y el resultado es un vino clásico para paladares universales. De entrada, la fruta roja y negra, las especias dulces y un leve ahumado marcarán una zona de confort para quienes busquen vinos con sana madurez y aporte de madera. Pero los dos Cabernet suman una pátina bien fresca, que oxigena la paleta aromática. En boca tiene un paso jugoso, con una leve tensión. Su textura es suave y su andar es súper amable, redondeando un ejemplar muy bebible.

Alta Vista Atemporal 2015 – Bodega Alta Vista – Precio sugerido: $480

El corte ensambla Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Y el resultado en nariz es una paleta compleja, que suma frutos rojos y negros, hierbas (como orégano y tomillo) y especias, que recuerdan a la pimienta negra y que tienen un papel protagónico en la copa. Es elegante, pero tiene ese toque salvaje que siempre le imprime el Petit Verdot. En boca se muestra apenas oleoso, pero nunca goloso, con un recorrido envolvente y una buena textura. Un vino muy perdurable, que deja un larguísimo recuerdo. ¿Su precio? Realmente muy competitivo. Sin hacer "apología inflacionaria" podría valer unos pesos más y se pagarían sin chistar.

Doña Paula 969 – Bodega Doña Paula – Precio sugerido: $640

Se trata de un blend poco tradicional conformado por uvas Petit Verdot, Bonarda y un toque de Tannat (5%). La novedad es que el vino fue elaborado bajo un concepto de "mínima intervención" en huevos de cemento. Este recipiente suele utilizarse para que el líquido entre en contacto con las borras de las levaduras y el vino gane más boca, sin necesidad de que sea estructurado. Lo interesante en este vino es que se siente bastante esa fruta tan propia de la Bonarda, un poco ácida y menos golosa que los Malbec de Luján de Cuyo. Pero también aparecen toques herbales suaves y un especiado sutil. Ya en el paladar, resume el espíritu de los vinos que marcan tendencia: es jugoso, con un paso que carga el paladar pero cortado por una rica acidez.

Terrazas de los Andes Apelación de Origen Paraje Altamira Blend 2016 – Bodega Terrazas de los Andes – Precio sugerido: $550

La bodega, de la mano del enólogo Gonzalo Carrasco, acaba de presentar este blend que forma parte de una nueva línea que buscan resaltar las particularidades de tres terroirs bien diferenciados: Las Compuertas, en Luján de Cuyo, y Los Chacayes y Altamira, en el Valle de Uco. Justamente de esta última indicación geográfica proviene este corte de Malbec y Cabernet Sauvignon. Definitivamente, se percibe como el más complejo de los tres a nivel aromático. Toques de especias, frutas negras y dejos balsámicos le dan vida a su paleta, que es bastante profunda. En boca se muestra firme, largo, con buena estructura pero sin dejar de ser súper amable, gracias a sus taninos perfectamente pulidos. Leve sensación oleosa pero no cae en el terreno de los vinos maduros y dulzones y excesivamente jugosos. En ese sentido, es un blend muy elegante.

Avarizza Sibarita Malbec Cabernet Sauvignon 2012 – Bodega Wines of Sins – Precio sugerido: $770

En algunas vinotecas (como La Malbequería, en Palermo) todavía es posible encontrar esta añada. El paso del tiempo no hizo más que mejorar a este ejemplar, que entrega en nariz notas de frutas rojas y negras, especias, toques ahumados y dejos a tomillo y orégano. No hay rastros de evolución. Sí en cambio la paleta ganó en profundidad y complejidad. En boca se muestra amplio, con muy buena estructura y unos taninos maduros de pulso dulce que lo vuelven muy amable.

Finca La Anita Gran Corte 2017 – Bodega Finca La Anita – Precio sugerido: $910

Es muy actual, en el sentido de que no hay que esperar ese estilo sobrecargado, con mucha madera al frente y exceso de vainilla y caramelo. Tampoco es una bomba de frutas excesivamente maduras, o maderas híper marcadas, con vainillas y caramelos en primer plano. Hay bastante sutileza, con notas de frutas negras y especias, con algo herbal. En boca premia con buena estructura, pero con un andar que va más por el centro, bien compacto, con mucha textura, de la mano de taninos algo rugosos. La acidez está presente y le da un toque vibrante. Es de Agrelo, pero a ciegas no es tan fácil detectarlo. Así, esa zona de Luján de Cuyo, demuestra que la frescura estaba allí. Era cuestión de resaltarla.

Casa de Uco Winemaker's Special Blend –Bodega Casa de Uco – Precio sugerido: $1.250

Lo interesante de este corte de Los Chacayes es que no solo es un blend de variedades (Malbec, Petit Verdot y Cabernet Franc), sino que conjuga diferentes añadas de Malbec (2014, 2017 y 2017). Se trata de un vino de partida limitada que entrega en nariz mucha elegancia y complejidad, sumando capas y capas de frutas rojas y negras, hierbas, especias y una madera absolutamente integrada. Mérito extra por la frescura en nariz, sin perder nunca la elegancia. Además, es largo, vertical, con deliciosa textura. ¿La acidez? Está ahí, sin que te des cuenta, haciendo su trabajo y dándole una atmósfera fresca, sin incomodar.

Pascual Toso Selected Lots Finca Pedregal 2016 – Bodega Pascual Toso – Precio sugerido: $2.090

De esos vinos concentrados y profundos, muy profundos. Este corte de Cabernet Sauvignon y Malbec se luce con frutas rojas y negras confitadas y especias de esas dulces, cerrando con un recuerdo a pimentón ahumado. En boca es carnoso y jugoso, de muy buen caudal. Pero, como ya marcamos en otros vinos de la bodega, tiene el mérito de contar con una acidez que lo atraviesa y le imprime un pulso vibrante. Además, hay cierta oleosidad pero no se muestra demasiado sucroso. Por todo esto, punto extra por su elegancia.