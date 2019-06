Vinos para el invierno: seis etiquetas que hay que probar, según Elisabeth Checa

La reconocida periodista seleccionó para Vinos & Bodegas 6 tintos que no fallan y que son ideales para disfrutar en la temporada invernal

La periodista especializada en vinos y gastronomía, Elisabeth Checa, seleccionó para iProfesional seis vinos imperdibles para disfrutar durante la época invernal.

Checa viene de presentar la edición 2019 de su guía que, a esta altura, es un clásico: "Los Buenos Vinos Argentinos".

A través de sus 272 páginas, la experta recomienda 350 vinos y 34 espumosos, luego de un exigente proceso de cata de casi 650 etiquetas de aproximadamente 100 bodegas.

"El vino es su circunstancia: algo del placer del momento se filtra en el sabor. Y esa etiqueta que hoy tomaste acá no va a ser la misma mañana al mediodía en otro contexto", señala Checa, como una forma de explicar por qué esta guía no tiene puntajes, sino apreciaciones y sugerencias. Lo interesante de esta guía (que se consigue en librerías a un precio sugerido de $570) es que es práctica, ágil y amena.

En este contexto, Elisabeth Checa recomienda cinco etiquetas imperdibles, que están incluidas en su guía y que son perfectas para hacerle frente al frío:

Polígonos del Valle de Uco San Pablo Cabernet Franc 2016 - Bodega Zuccardi Valle de Uco

Armonía absoluta en un vino equilibrado y muy expresivo. En la nariz tiene atractivos y frescos aromas a hierbas y también a pimienta verde y negra, que se combinan gozosamente con notas de café y tabaco rubio provenientes de la crianza. Lo mejor es que conjuga todas estas características sin perder liviandad.

¿Cón qué disfrutarlo?: perfecto para las codornices rellenas de Restó.

Particular Merlot 2014 - Bodegas Bianchi

El Merlot se mantiene vigente en nuestro país gracias a vinos como éste, que sin traicionar un estilo demuestra carácter propio y potencial. En este 2014, sus aromas ya se sienten maduros, con dejos herbales y ese coté noisette que les gusta a los franceses. De trago profundo y complejo por su grata evolución. Hay especias secas y café, con taninos firmes, de buen volumen y un largo final. Consideramos que es el mejor de la línea, desde su aparición nos sigue asombrando.

¿Cón qué disfrutarlo?: resulta perfecto para un risotto con hongos y manteca de trufa, como lo hace Donato De Santis.

Catalpa Assemblage 2016 - Bodega Atamisque

Desde que nació este vino, mantuvo un estilo afrancesado, delicado y muy atractivo. De aromas equilibrados, en los que predomina el Cabernet Sauvignon. Paladar franco y algo clásico pero con frescura moderna, taninos finos y firmes, y la madera armoniosamente integrada. Muy bebible, limpio y profundo, ágil pero no fugaz. Para descorchar o guardar un par de años.

¿Cón qué disfrutarlo?: perfecto para algún plato vintage francés como coq au vin, hecho con el mismo vino.

Colomé 1831 Malbec 2015 - Bodega Colomé

Malbec de aromas intensos y súper densos que remiten a una particular nota de tierra mojada, además de los tradicionales de frutas pasas como orejones y ciruelas. Con paladar compacto y taninos firmes, tiene leves dejos vegetales. El final es intenso y licoroso. Más tiempo en la botella va a domar sus texturas, pero su carácter ya habla de madurez.

¿Cón qué disfrutarlo?: nos gusta con un potente guiso con ossobuco y quinoa como protagonista, al estilo de Martín Molteni.

Alta Vista Atemporal Blend 2014 - Bodega Alta Vista

Con uvas del viñedo Albaneve, en Valle de Uco, es un blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot, de aromas complejos con notas de frutas negras. Algo clásico pero limpio, de paladar franco, concentrado y equilibrado al mismo tiempo. Los taninos casi firmes lo mantienen joven pese a que su mensaje es de vino importante con toque de añejamiento. Su carácter es amable y por sus texturas tiene mucha vida en botella.

¿Cón qué disfrutarlo?: para las codornices en Tomo I o algún clásico francés (caracoles a la bourguignon, por ejemplo), en Brasserie Petanque.

Luigi Bosca Gran Pinot Noir 2014 - Bodega Luigi Bosca

A partir de una vieja finca de la familia en La Consulta, Valle de Uco, con viñedos de más de 50 años, se concibe este Pinot Noir. Con un perfil clásico, con todos sus aromas y sabores bien integrados. Hay equilibrio y tipicidad, con buen carácter de fruta dentro de un estilo austero y un final apenas ahumado (la mitad del vino fermenta en barricas de segundo uso y se cría allí mismo durante 8 meses).

¿Cón qué disfrutarlo?: delicado, es ideal para acompañar platos elaborados. Como el pato de Martín Rebaudino en Roux.