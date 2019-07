Vinos en caja "premium": Las Perdices suma un blend a su línea bag in box

Se trata de un formato más económico y ecológico, muy difundido principalmente en mercados de Europa del norte. Cómo es la nueva propuesta

La bodega Viña Las Perdices, emplazada en Luján de Cuyo, Mendoza, acaba de lanzar otro vino que amplía su familia de etiquetas en formato bag in box.

Se trata de Las Perdices Red Blend 2017, elaborado con un 50% de uvas Malbec, 25% Cabernet Franc y 25% Petit Verdot.

Si bien este producto se había lanzado el año pasado en la clásica botella de 750 cm3, la novedad es que ahora también pasó a estar disponible en esta "caja premium", que contiene 3 litros, lo que equivale a unas cuatro botellas. Sin embargo, al ser un packaging mucho más económico, el precio equivale a tres botellas. Así, en vinotecas llega a un precio sugerido de $1.035, frente a los $345 que cuesta cada botella de 750 cm3.

Cabe destacar que este blend tinto se suma a las otras dos alternativas en bag in box que ofrecía la bodega, todas bajo la marca "By The Glass": Malbec y Chardonnay.

Sobre el lanzamiento reciente de este blend, el enólogo Juan Carlos Muñoz explicó que "teníamos un desarrollo muy fuerte en blancos y el portfolio estaba un poco desbalanceado. Desde un punto de vista estratégico necesitábamos una etiqueta más de tinto en esta gama de vinos".

"Desde lo estrictamente enológico, había un potencial de estas variedades que no estaba siendo explotado en su plenitud, ya que sólo estábamos usando Cabernet Franc y Petit Verdot en productos de nicho de las gamas más altas. Es un corte de Malbec al que el Petit Verdot le aporta estructura y frutay el Cabernet Franc le da ese toque especiado, distintivo y de elegancia", agregó Muñoz.

Vinos & Bodegas degustó este ejemplar y se encontró con un vino que ofrece una fruta roja intensa y fresca y que se anticipa crujiente. En un segundo plano aparece una nota especiada y una madera presente pero que nunca opaca la frescura. En boca es de largo recorrido y de soberbia fluidez, gracias a sus taninos redondos, maduros y amables. Tiene un paso apenas sucroso, haciéndolo agradable y bebible.

La conclusión es que es un vino versátil. Y, por su formato, resulta ideal para acompañar un asado con amigos o en familia, de punta a punta.

¿Qué es el bag in box?

El bag in box consiste en una caja que contiene una bolsa plástica y hermética que protege al vino hasta el momento de su uso, con una válvula de descarga que permite el vaciado de la bolsa alojada dentro de una caja de cartón.

Al trabajar con vacío, durante su uso, el bag in box previene la oxidación del vino, al no permitir el ingreso de oxígeno. Y una vez abierto, permite conservar el producto en buenas condiciones por al menos dos meses, si bien hay pruebas que indican que el vino tolera períodos de tres o cuatro meses sin problemas.

Otra de las ventajas es el precio: como se dijo, hay bodegas como Viña Las Perdices que están comercializando cajas con un contenido equivalente a cuatro botellas pero al precio de tres.

A esto se suma que es más amigable con el medio ambiente que el envase de vidrio y que por su tamaño, forma y peso permite ahorrar hasta un 40% de espacio en un contenedor, abaratando el costo del flete y generando menos emisiones, en el caso de las exportaciones.

Otro dato a destacar: como parte de una promo por el día del amigo, la bodega ofrece la segunda unidad de cualquiera de las tres opciones en bag in box (Malbec, Chardonnay y el nuevo blend) con un 50% de descuento hasta el 21 de julio. Para ver el listado de puntos de venta hacé clic aquí.