De $100 a más de $1.000: nuevísimos vinos para regalarle a un amigo

Para esta fecha, iProfesional te propone diez vinos recién llegadas a las góndolas y que se adaptan a todo tipo de presupuestos

El Día del Amigo es una fecha pensada para el encuentro. Y ya sea para obsequiar o para poner en la mesa y agasajar a amigos y amigas, un vino es una de las opciones más versátiles, dado que hay etiquetas pensadas para distintos tipos de paladares.

De cara a esa celebración, Vinos & Bodegas seleccionó diez ejemplares que recién llegaron a las góndolas y que se adaptan a todo tipo de presupuestos, con precios que arrancan en poco más de $100 hasta alternativas tope de gama.

¡A tomar nota!

Signos Blend 2018 – Bodegas Callia – Precio sugerido: $160

Desde el Valle de Tulum, San Juan, llega esta nueva marca de vinos, conformada por un Malbec y este blend, elaborado a partir de uvas Syrah y Cabernet Sauvignon. Ambas etiquetas mantienen el mismo perfil amable, equilibrado, simple y directo. En este corte, las frutas aparecen bien maduras, hay un colchón de especias y la madera suma algo de cacao y vainilla. En boca ofrece cuerpo medio, sus taninos serán una zona de confort para quien busque un vino redondo y fácil, de pulso dulce. Es ligeramente sucroso pero la acidez tiene la fuerza suficiente como para darle vivacidad. Plus: deja un recuerdo extenso. Un blend que no incomodará a ningún paladar.

Pereza Vino Tinte Genérico – Bodega Wines of Sins – Precio sugerido: $220

En épocas de lenguaje inclusivo, esta bodega lanzó un ejemplar con las características de los clásicos vinos del año: ligeros y ultra frescos. Está elaborado con uvas Criolla, Malbec y Ancellota y el resultado es un vino de color tenue, con una fruta roja, brillante y crujiente, híper definida y bien potente. En boca es redondo, con paso muy fluido y algo de volumen. Queda una sensación a fruta explosiva y dulzona. ¡100% bebible!

Ruca Malen Special Creations Blend Rosado 2018 – Bodega Ruca Malen – Precio sugerido: $300

La enóloga Noelia Torres alumbró un vino súper original, ensamblando una cepa tinta y una blanca. Si por algo se caracteriza es por su paleta directa, en altísima definición, que remite a las frutas rojas y a las flores. Esta aromática anticipa lo que viene luego: un vino con algo de filo, fresco, pero compensado por una suave oleosidad y un poco de volumen, otorgado por el aporte del Malbec y la cremosidad natural del Chardonnay, ambos de la zona de Tupungato. Punto para el equilibrio que se logra entre su espíritu seco y su toque graso (lejano, pero algo palpable). Esto le da un sello definitivamente amable, sin resignar un centímetro de frescura.

Smoked Red Blend 2018 – Bodega Doña Paula – Precio sugerido: $480

Según explicó el enólogo Marcos Fernández, "estábamos buscando un vino que fuese ideal para acompañar todo tipo de carnes. Y, luego de muchísimas pruebas y más de un año de trabajo, dimos con este blend, que tiene un link con el tradicional asado argentino". Se trata de un corte de Cabernet Sauvignon, Malbec y Bonarda, elaborado con uvas provenientes de Luján de Cuyo, y que tuvo un particular método de crianza: el vino primero estuvo unos 9 meses en barricas de segundo, tercer y cuarto uso. Posteriormente, a las barricas se les sacó la tapa y el fondo y se las ahumó sobre fogatas de algarrobo, durante 15 minutos de cada lado. Luego, se volvieron a armar las barricas y se llenaron con el vino, que permaneció otros tres meses de crianza. ¿El resultado? Un vino que, al primer contacto, es menos "maderoso" de lo que se esperaba. Hay una aromática profunda, que remite a las especias, a las frutas rojas y negras y sí, está el esperado humo, pero no están demasiado exacerbadas las notas de caramelo o vainilla. En el paladar es súper amable, bien sucroso, con taninos maduros de pulso dulce y una barrica que acompaña, sumado a un toque de azúcar residual.

Terrazas de los Andes Apelación de Origen Los Chacayes Malbec 2017 – Bodega Terrazas de los Andes – Precio sugerido: $550

La bodega, de la mano del enólogo Gonzalo Carrasco, acaba de presentar este Malbec, que forma parte de una nueva línea que buscan resaltar las particularidades de tres terroirs bien diferenciados: Las Compuertas, en Luján de Cuyo, y Los Chacayes y Altamira, en el Valle de Uco. "Cada vez que pruebo este Malbec, me hace ir al pie del viñedo, por su espíritu salvaje", explicó. En este vino, las frutas rojas y negras se adueñan de la paleta aromática. Las especias y las flores suman carácter, con varias capas que le dan un aire complejo. Al paladar, se saca un poco el frac: se vuelve un poco más impetuoso, con cierta tensión y una acidez bien marcada, sumando además mucha textura al andar, de la mano de una excelente estructura. Lo interesante es que este vino (añada 2017) jamás cansa. Por el contrario, fluye preciso, dejando una sensación bien fresca.

Trapiche Perfiles Grava Cabernet Sauvignon 2017 – Bodegas Trapiche – Precio sugerido: $560

La pimienta negra manda y aparece en alta definición en este Cabernet Sauvignon de alto vuelo y que conforma una nuevísima línea que está lanzando Trapiche y que se complementa con dos Malbec de otras regiones de Mendoza. La aromática habla de buen balance entre la frescura y la madurez y no "pirazinea", al tiempo que la madera se muestra muy sutil y no tapa a la fruta. En boca tiene ese sello característico de La Consulta: hay redondez, taninos amables, perfectamente pulidos, pero nunca va hacia el lado excesivamente sucroso. La agilidad que le imprime Uco lo separa de esa untuosidad característica que se puede encontrar en otras zonas, como por ejemplo, Agrelo. Vino preciso, bien definido, para beber y beber, que no va a cansar el paladar.

Zaha Toko Vineyard Cabernet Sauvignon 2016 – Bodega Zaha – Precio sugerido: $798

Nos encanta Altamira. No podemos ocultar nuestra sonrisa cada vez que se está por degustar un vino que proviene de ese terroir. Muchos de los vinos que allí se logran (no vamos a pecar y generalizar) tienen varias virtudes: tienen un soberbio equilibrio. En eso, casi pueden llegar a ser imbatibles. Este Cabernet Sauvignon de Alejandro Sejanovich muestra una paleta que sale de lo común: no esperes la clásica pirazina y notas muy verdes o una pimienta potente. Hay mucha fruta roja, un fondo herbáceo y sí, algo de especias, pero muy sutil. Si hay madera, pasa realmente desapercibida. Es un vino compacto, de avance preciso por el centro del paladar, pero conforme avanza, da lugar a una linda textura que se percibe principalmente en el fondo de la lengua y que le da carácter y presencia. Interesante lo expresivo de la fruta, que deja un retrogusto que se extiende una cantidad de tiempo sorprendente.

Benmarco Sin Límites Pedernal Malbec 2017 – Bodega Susana Balbo Wines - Precio sugerido: $938

Pedernal es a San Juan lo que Gualtallary es a Mendoza. Es el hotspot del cual enólogos y sommeliers vienen hablando estos últimos años. La amplitud térmica, el microclima que allí se genera y los perfiles de suelos permiten alumbrar ejemplares que se despegan del resto. Y este Malbec en particular sale definitivamente sale de la zona de confort clásica que suelen tener algunos Malbec: no es el típico vino sexy que muestra una explosiva fruta roja. Aquí, esas notas están matizadas por trazos de hierbas y especias en un primer plano. En boca es un vino bien amplio, de esos que llenan el paladar, con buena estructura, pero no se vuelve remolón y denso: tiene una frescura palpable, que lo hace algo vibrante, sin dejar de lado la elegancia.

By The Glass Red Blend 2017 – Bodega Viña Las Perdices – Precio sugerido: $1.035

La bodega acaba de ampliar su familia de etiquetas en formato bag in box. Ahora es el turno de este blend elaborado con un 50% de uvas Malbec, 25% Cabernet Franc y 25% Petit Verdot. Si bien este producto se había presentado el año pasado en la clásica botella de 750 cm3, la novedad es que ahora también pasó a estar disponible en esta "caja premium", que contiene 3 litros, lo que equivale a unas cuatro botellas. Lo importante es que, una vez abierto, el producto se conserva al menos dos meses en óptimas condiciones, dado que el bag in box funciona con una bolsa hermética que trabaja con vacío. En cuanto al vino, ofrece una fruta roja intensa y fresca y que se anticipa crujiente. En un segundo plano aparece una nota especiada y una madera presente pero que nunca opaca la frescura. En boca es de largo recorrido y de soberbia fluidez, gracias a sus taninos redondos, maduros y amables. Tiene un paso apenas sucroso, haciéndolo agradable y bebible. La conclusión es que es un vino versátil. Y, por su formato, resulta ideal para acompañar un asado con amigos o en familia, de punta a punta.

Barzi Canale Blend de Familia 2015 – Bodega Humberto Canale – Precio sugerido: $2.000

Esta edición limitada de 2.316 botellas fue lanzada para conmemorar los 110 años de la bodega. Se trata de un blend que conjuga Malbec, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot. ¿El resultado? Un vino del Alto Valle de Río Negro de aromas profundos, con muchas capas y capas de aromas que suman frutas sanamente maduras, hierbas, especias y una madera muy poco previsible, que no va por los carriles clásicos de la vainilla exuberante. En boca muestra cierta tensión, con un Petit Verdot que sostiene el andamiaje. Pero no es pesado. Todo lo contrario: si algo se destaca es su frescura natural, que le da vida y estira la experiencia. Detalle de color, la etiqueta suma elementos visuales de las antiguas latas de galletitas y bizcochos Canale, una marca que era propiedad de la familia Barzi, que lleva las riendas de la bodega.