Vinos recomendados: Cabernet Franc recién lanzados que hay que probar

En esta producción de iProfesional te presentamos cuatro vinos de alta gama que acaban de llegar al mercado y que se ajustan a diferentes paladares

El Cabernet Franc sigue siendo una de las grandes apuestas de los enólogos en la Argentina. Si bien más bodegas han venido ampliando la superficie en los últimos años, la realidad es que todavía ocupa un área marginal. Para tener una referencia, son apenas 1.000 hectáreas frente a las más de 40.000 que hay de Malbec.

Sin embargo, la buena consistencia y la alta calidad que se viene logrando con esta cepa -y que cada vez cautiva a más críticos internacionales- motiva a los enólogos a ponerle mucho foco a esta variedad a la hora de alumbrar varietales de alta gama. No ya pensándolo como un gran negocio, sino, como una forma de continuar ganando prestigio.

A continuación, etiquetas recién lanzadas que tenés que probar:

Víctimas del Cielo Cabernet Franc 2016 – Bodega Viña Las Perdices - Precio sugerido: $720

Este vino forma parte de un proyecto que lanzó la banda de rock Las Pelotas junto con la bodega mendocina Viña Las Perdices. "Tanto Germán Daffunchio como Sebastián Schachtel son fanáticos del vino. Ellos tenían la idea de armar algo relacionado con este mundo", explicó Pablo Silvestre, encargado de Comercio Exterior de la bodega. De aromas súper profundos, este Cabernet Franc entrega muchas especias, frutas negras y trazos de pimentón ahumado. En boca corre bien jugoso, pero con buen volumen y una acidez bastante más marcada que en el caso del Malbec, aportándole una dosis de tensión y nervio. Pero la fruta tiene una sana madurez, permitiendo que sea un vino súper equilibrado entre frescura, elegancia y estructura. Deja un largo recuerdo, con una nota de cacao que queda latiendo en el paladar. En Buenos Aires se consigue en la cadena de vinotecas EnoGarage.

Mendel Cabernet Franc 2017 – Bodega Mendel Wines – Precio sugerido: $700

Te puede interesar Vinos imbatibles: nuevos y grandes clásicos para el asado del domingo

Este ejemplar, según relató el propio Roberto De la Mota, nace de un viñedo que plantaron en Altamira. "Lo veníamos utilizando para realizar cortes, pero año a año nos sorprendía por la calidad, hasta que decidimos embotellarlo como varietal", relató. Es un vino elegante y sofisticado. Conviven en su paleta aromática notas de frutas negras y rojas sanamente maduras con notas especiadas bien pero bien delicadas, sin estridencias. Al paladar, en tanto, ofrece ese pulso que tanto nos gusta de Altamira: es fluido, largo, con muy buena estructura y un dejo apenas graso, pero nunca goloso. Hacia el final se impone una soberbia textura que se adueña del paladar. De largo recuerdo y fresco, este vino está lejos de las sobreactuaciones.

Bianchi Particular Cabernet Franc 2016 – Bodegas Bianchi – Precio sugerido: $990

Te puede interesar Vinos y gastronomía: así será el menú de Gastón Riveira en Trapiche

Hace un par de años que Bodegas Bianchi encaró un proceso de renovación. En ese marco, decidió avanzar con un importante refresh de una de sus líneas de alta gama: Particular, que no sólo recibió un restyling a nivel etiqueta: también acaba de ser ampliada con un nuevo integrante: un Cabernet Franc de Los Chacayes. ¿Qué ofrece? Se trata de un Cabernet Franc súper expresivo en nariz, con una fruta entre roja y negra, que suma un trasfondo especiado y un recuerdo a cacao y a ese mismo aroma que queda en las cajas de tabaco. En boca es largo, de muy buen desarrollo y avance preciso. Corre más por el centro que con amplitud, pero definitivamente tiene sustancia y buena estructura. La madurez justa y la acidez en un punto de equilibrio le garantizan un agradable balance, que se confirma por un pulso que, sin llegar a ser extremadamente seco, tampoco lo ubica del lado de los tintos sucrosos. En ese equilibrio radica su virtud.

Séptima Gran Reserva 10 Barricas Cabernet Franc 2016 – Bodega Séptima – Precio sugerido: $1.450

Para este vino se eligieron específicamente diez barricas: seis de ellas de roble francés, tres de roble húngaro y una de roble americano. Se trata de un Cabernet Franc elaborado a partir de uvas de Los Chacayes y de partida limitada (en serio), de apenas 3.000 botellas. ¿El resultado? Es un vino complejo, que se mueve entre el estilo clásico y la frescura "moderna" que le imprime esa y otras zonas del Valle de Uco. En nariz entrega notas de frutas rojas, toques especiados y una pátina fresca, que recuerda al tomillo. La madera está presente, con algunos toques tostados y algo de especias dulces, pero siempre bien elegante. En boca tiene un fluir largo, con taninos maduros y un pulso apenas untuoso, pero bien balanceado por una energía ácida, delicada pero constante, que le asegura un final fresco. De gran personalidad, pero sin caer en clichés.