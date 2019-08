Vinos recomendados: Pinot Noir para salir realmente de lo común

En esta producción te presentamos cuatro etiquetas que vale la pena conocer, provenientes de Altamira, Los Chacayes, Río Negro y Chapadmalal

Lo bueno del Pinot Noir es que es una cepa que se puede disfrutar durante todo el año: se bebe a un par de grados menos que el resto de los tintos y esto, sumado a sus menor carga tánica, lo convierte en un ladero perfecto para almuerzos al sol o noches calurosas.

Pero estamos en invierno y también es una época ideal para disfrutarlo, por qué no junto a una buena selección de quesos (infaltable un brie o un camembert) y que el vino sea el protagonista.

En la Argentina se elaboran Pinot Noir muy buenos, pero en esta producción nos centramos en recomendar cuatro etiquetas de alta gama que no son tan conocidas y que salen de lo común.

A tomar nota…

2km Pinot Noir 2017 – Bodega Finca Beth – Precio sugerido: $850

¿Ya hablamos de lo que nos apasionan los vinos de Altamira? Así como este terruño tan particular permite alumbrar grandes Malbec de clase mundial, también es una zona propicia para el Pinot Noir. Y una prueba es este ejemplar de partida limitada (apenas se hicieron 2.000 botellas) que cuenta con la firma de Matías Michelini y que se elabora a partir de viñedos plantados en 2010. Interesante en nariz, de la mano de su paleta que ensambla frutas rojas, con algo de flores secas y un dejo apenas terroso. De pulso largo y seco, este tinto se luce con un andar soberbiamente fluido, empujado por una acidez constante y muy bien integrada. Fresco pero no chispeante; sofisticado pero no solemne.

Oir Pinot Noir 2016 - Bodega Favretto – Precio sugerido: $530

El Alto Valle de Río Negro tiene escrita una página importante en la historia de la vitivinicultura argentina, con bodegas casi centenarias, que muestran el costado más consistente de los vinos de esa región. Pero más allá de toda esta historia, todavía hay ricos vinos por descubrir, como el Pinot Noir de esta bodega familiar. ¿Qué propone? Primero, se imponen las frutas rojas bien maduras; luego, se percibe ese característico dejo terroso, en tanto que la madera complejiza, sumando notas de especias dulces nada invasivas. En el paladar es bien Pinot: fresco, corre por el centro, con una redondez envidiable. Súper bebible y muy perdurable. Un vino del Alto Valle de partida limitada muy bien logrado. En Buenos Aires es posible encontrarlo en la vinoteca Bonvino y en Tinta Roja.

El Salvaje Orgánico Pinot Noir 2017 - Bodega Casa de Uco - Precio sugerido: $550

Desde Los Chacayes, el enólogo Sebastián Bisole entrega un tinto rico en aromas, no excesivamente complejo pero sí lo suficientemente profundo como para captar la atención. Su estilo se mueve entre la fruta roja levemente madura, los toques terrosos y las flores secas. En ese sentido, no tira tanto hacia los hongos como otros Pinot Noir. En boca, la juega de amable, pero con un fluir bastante compacto, con una leve tención y un pulso apenas vibrante que lo hace definitivamente bebible. Tiene el plus, además, de tener espíritu seco pero con cierto dejo oleoso, contribuyendo a su buen balance general.

Costa & Pampa Pinot Noir 2016 – Bodega Costa & Pampa – Precio sugerido: $645

Este ejemplar tiene la particularidad de provenir de Chapadmalal, muy cerca de la playa, en una zona bastante nueva pero que viene alumbrando ejemplares muy frescos y diferentes, enmarcados en un estilo definido como "vinos oceánicos". Súper interesante en copa, donde se percibe un espíritu bien terroso, con una fruta roja fresca y toques de especias dulces. En boca ofrece taninos súper pulidos, un paso seco y una refrescante acidez. Si algo lo destaca es su perfecto equilibrio, convirtiéndolo en un ejemplar para beber y beber.