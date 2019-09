Vinos recomendados: ricos Cabernet Sauvignon para celebrar su día

El 30 de agosto se celebra a la cepa estrella a nivel mundial. En esta producción, vinos de diferentes regiones de la Argentina para disfrutar

Si bien la Argentina es sinónimo de Malbec, el Cabernet Sauvignon ocupa un lugar preponderante en la vitivinicultura nacional, ubicándose en el segundo puesto en la preferencia de los consumidores locales.

Según destacan desde Bodegas Trapiche, una de cada diez botellas de vino que se consumen en Argentina y una de cada diez que se exportan llevan impresa en la etiqueta la variedad Cabernet Sauvignon.

Desde la bodega agregan que, en el mercado interno, los argentinos consumieron en el 2018 cerca de 25 millones de litros de este varietal, el equivalente a un poco más de medio litro por persona en el año.

"Crece y fructifica en prácticamente todos los climas y es la uva tinta más implantada a nivel mundial. A nivel local, su importancia y potencial ha estado opacado durante las últimas décadas por nuestra tan distintivo Malbec, pero hitos recientes y el creciente interés de las bodegas locales, promete un gran futuro para este vino", agregan desde Trapiche, en el marco del día internacional del Cabernet Sauvignon.

En cuanto a los estilos que se logran con esta cepa, desde las bodegas que forman parte del portfolio de Molinos Río de la Plata, destacan que "en Argentina tenemos una variedad de terruños que le permiten expresar distintos matices aromáticos y en boca. Podemos encontrar frutados, especiados y con notas herbales, además de vinos suaves y otros astringentes".

"Sin dudas, en la Argentina el Cabernet Sauvignon tiene un gran potencial de calidad", acotan.

Valles Calchaquíes

Quara Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2016 - Bodega Finca Quara - Precio sugerido: $610

Lo que nos gusta de este ejemplar es que habla del paisaje salteño y, más que nada, de sus aromas: en nariz recuerda a esos galpones llenos de pimientos secos. Acompañan, además, notas de especias y frutas rojas y negras. En boca es amplio y largo, con un carácter domado, expresado esto en unos taninos redondos y bien trabajados. Hace tiempo que se viene demostrando que sol y altura son variables que permiten alumbrar vinos absolutamente bebibles y no solo potentes.

Blend de Extremos Cabernet Sauvignon 2017 – Bodega El Esteco – Precio sugerido: $480

Los enólogos se propusieron unir en una botella dos zonas de los Valles Calchaquíes que entregan dos perfiles muy diferentes: por un lado, incluyeron uvas de Cafayate, a 1.700 metros sobre el nivel del mar y, además, sumaron, uvas de Chañar Punco, en Catamarca, de un viñedo ubicado unos 300 metros más arriba. Su paleta es rica y compleja: hay fruta negra, especias y un característico toque a morrón asado. Es interesante en boca: tiene pulso bastante seco y ofrece muy buena estructura, pero tiene unos taninos de grano fino que le da un perfil sumamente elegante.

San Juan

Alzamora Reserva Cabernet Sauvignon 2016 - Bodega Casa Montes - Precio sugerido: $357

Un vino clásico, rico y muy bebible. La nota de pimientos rojos asados se expresa muy bien en este ejemplar, que además suma notas de fruta roja y negra confitadas. En boca ofrece cuerpo medio, muy buena fluidez y taninos de pulso apenas dulzón. Deja, además, un grato recuerdo a especias dulces antes de apagarse.

Mendoza

San Rafael

Don Valentín Lacrado Cabernet Sauvignon 2018 – Bodegas Bianchi – Precio sugerido: $170

La bodega relanzó los varietales de esta mítica marca y lo hizo apuntando a que el vino vuelva a ocupar un lugar preponderante en la mesa de los argentinos. Este Cabernet Sauvignon sanrafaelino, de muy buena relación calidad-precio, premia con especias y fruta negra y roja en nariz. En el paladar avanza con cuerpo medio pero con taninos apenas rugosos, que le imprimen algo más de carácter, con una atmósfera muy fresca y un dejo a pimiento rojo apenas evidente pero que alcanza para reforzar su espíritu varietal.

Gualtallary (Tupungato, Valle de Uco)

Domaine Bousquet Reserve Cabernet Sauvignon 2017 – Bodega Domaine Bousquet – Precio sugerido: $456

Esta bodega, enfocada en la producción de vinos orgánicos, entrega un ejemplar más "rojo" que "verde". De entrada, se luce con una fruta roja fresca y bien crujiente. Su especiado es sutil, ofreciendo además un dejo a pimiento rojo típico. En boca premia con un desarrollo largo, con taninos dulces, compactos y firmes, pero no astringentes. Su acidez es súper agradable. Antes de apagarse, queda flotando un largo rato un recuerdo a caramelo.

Gualtallary (Tupungato, Valle de Uco)

Cadus Tupungato Appellation Cabernet Sauvignon 2017 – Bodega Cadus Wines – Precio sugerido: $770

Un tinto que conformará a consumidores que están a la vanguardia, buscando encontrar un perfil bien actual, pero también a aquellos que prefieren un estilo más clásico. La clave está en su balance: la madera no abruma; la fruta negra se siente fresca y brillante y hay más especias que pirazinas. En boca es largo, con un volumen justo y una acidez gratificante. Sin dudas, ha ganado frescura respecto de la añada anterior, pero manteniendo su elegancia propia de la alta gama.

Tupungato (Valle de Uco)

Celedonio Cabernet Sauvignon 2014 - Bodega Margot - Precio sugerido: $890



Un vino definitivamente elegante al cual el tiempo en botella le ha hecho muy bien. Al descorcharlo y dejarlo oxigenar unos minutos en la copa, te vas a encontrar con un Cabernet Sauvignon sofisticado y con una paleta de aromas bien ensamblada, en la que abunda la fruta roja y negra, las especias y el aporte de la barrica, que suma trazos de cacao y tabaco. Es bien amplio en boca, pero no demasiado concentrado. Tiene un paso ágil, gracias a unos taninos finos, maduros y de pulso dulce. Amable y con una delicada y persistente acidez.

Los Árboles (Tunuyán, Valle de Uco)

Susana Balbo Signature Cabernet Sauvignon 2016 – Bodega Susana Balbo Wines – Precio sugerido: $841

Un Cabernet Sauvignon de Los Árboles de gran tipicidad, que entrega notas de fruta negra, pimienta y una barrica tan bien integrada que cuando lo pruebes y lo comentes con alguien seguramente no se mencione la palabra "madera". De entrada amable y definitivamente elegante, este ejemplar se luce con su paso largo, una acidez siempre latente, que lo recorre y una textura deliciosa, que se mantiene en el tiempo. Un vino táctil, de agradable frescura y súper bebible.

Tunuyán (Valle de Uco)

Salentein Reserve Cabernet Sauvignon 2017 - Bodegas Salentein - Precio sugerido: $460

Un clásico que vale la pena revisitar una y otra vez: en nariz es elegante, con aromas francos y limpios, que recuerdan a la fruta roja, pero de manera bastante austera, y con un leve dejo a pimiento. En boca es fluido, largo, con buena sustancia y un andar por el centro del paladar. Sus taninos, bien pulidos, dejan una agradable textura. Para paladares universales.

Altamira (San Carlos, Valle de Uco)

Zaha Toko Vineyard Cabernet Sauvignon 2016 – Bodega Zaha – Precio sugerido: $915

Nos encanta Altamira. No podemos ocultar nuestra sonrisa cada vez que se está por degustar un vino que proviene de ese terroir. Muchos de los vinos que allí se logran (no vamos a pecar y generalizar) tienen varias virtudes: tienen un soberbio equilibrio. En eso, casi pueden llegar a ser imbatibles. Este Cabernet Sauvignon de Alejandro Sejanovich muestra una paleta que sale de lo común: no esperes la clásica pirazina y notas muy verdes o una pimienta potente. Hay mucha fruta roja, un fondo herbáceo y sí, algo de especias, pero muy sutil. Si hay madera, pasa realmente desapercibida. Es un vino compacto, de avance preciso por el centro del paladar, pero conforme avanza, da lugar a una linda textura que se percibe principalmente en el fondo de la lengua y que le da carácter y presencia. Interesante lo expresivo de la fruta, que deja un retrogusto que se extiende una cantidad de tiempo sorprendente.

Altamira (San Carlos, Valle de Uco)

Rompecabezas Cabernet Sauvignon 2017 - Bodega Finca Beth - Precio sugerido: $850



El enólogo Felipe Stahlschmidt entrega un Cabernet Sauvignon de impecable factura, súper elegante y sofisticado. A diferencia de la línea de vinos 2Km, que elabora Juan Pablo Michelini con uvas de la misma finca y que apunta a un estilofiloso y austero, Rompecabezas busca lograr paladares más plenos, con una frescura más equilibrada, y cierto dejo oleoso. Y este ejemplar va por esa línea. En boca se luce con una leve tensión y unos deliciosos taninos de grano fino que dejan una gran sensación táctil. Pero si algo lo define es que es un vino sabroso y que se adaptará a todo tipo de consumidores.

La Consulta (San Carlos, Valle de Uco)



Trapiche Perfiles Grava Cabernet Sauvignon 2017 – Bodegas Trapiche – Precio sugerido: $560

La pimienta negra manda y aparece en alta definición en este Cabernet Sauvignon de alto vuelo y que conforma una nuevísima línea que está lanzando Trapiche y que se complementa con dos Malbec de otras regiones de Mendoza. La aromática habla de buen balance entre la frescura y la madurez y no "pirazinea", al tiempo que la madera se muestra muy sutil y no tapa a la fruta. En boca tiene ese sello característico de La Consulta: hay redondez, taninos amables, perfectamente pulidos, pero nunca va hacia el lado excesivamente sucroso. La agilidad que le imprime Uco lo separa de esa untuosidad característica que se puede encontrar en otras zonas, como por ejemplo, Agrelo. Vino preciso, bien definido, para beber y beber, que no va a cansar el paladar.

Agrelo (Luján de Cuyo)

Anaia Gran Cabernet Sauvignon 2017 – Bodega Anaia Wines – Precio sugerido: $1.050

Se trata de un nuevo proyecto, muy joven, nacido en el corazón de Agrelo, y que recién está presentando sus primeros vinos. Bajo la consultoría del gran Héctor Durigutti, cuentan con una finca de 50 hectáreas a partir de la cual alumbran tintos (Malbec y Cabernet Sauvignon) y blancos (Viognier y un Sauvignon Blanc). El concepto al que apuntan es que en los vinos se exprese el terroir y que haya una mínima intervención enológica. Este ejemplar se presenta fresco y equilibrado en nariz. En nariz se luce con su paleta de frutas rojas, suaves especias y algo que recuerda al pimentón, con una punta lejana a tabaco. En boca tiene una entrada impactante, pero luego se muestra largo y bien fluido.

Agrelo (Luján de Cuyo)

Séptima Obra Cabernet Sauvignon 2016 - Bodega Séptima - Precio sugerido: $495

En nariz, este vino se luce con una nota intensa de frutas rojas y negras y sus toques a pimiento. Muy buena expresividad y tipicidad, que muestra -por si aún había dudas- que la zona de la cual procede este ejemplar es decisiva para seguir construyendo el futuro de la variedad. En boca es pura fluidez, con un andar sedoso, pero no excesivamente untuoso.

Perdriel (Luján de Cuyo) + Eugenio Bustos (Valle de Uco)

Terrazas de los Andes Reserva Cabernet Sauvignon 2017 – Bodega Terrazas de los Andes – Precio sugerido: $470

Paleta súper ensamblada, en la que confluyen aromas de frutas negras y rojas, con algo de pimiento asado y trazos de pimienta negra. La madera está bien utilizada y nunca se desmarca. No es austero, pero tiene algo de sobriedad, que le da una cualidad elegante sin volverse solemne. En boca se luce con un pulso híper fresco y un fluir redondo y compacto. Un vino 100% bebible llamado a conquistar todo tipo de paladares.

Cruz de Piedra (Maipú)

La Mascota Cabernet Sauvignon 2016 – Bodega La Mascota Wines – Precio sugerido: $715

Recientemente, este vino de la zona de Cruz de Piedra se alzó con un importante premio a nivel internacional. Y la realidad es que cubre las expectativas una vez que se sirve en la copa: al instante, aparecen notas profundas y exuberantes de frutos negros, tipo mermelada, con dejos a especias (tipo pimienta, pero también de las de perfil dulce), cerrando con una atmósfera ahumada. En boca muestra taninos firmes, que exhiben mucho carácter y una aromática nada tímida, que repite lo mismo percibido en nariz. Su acidez es muy equilibrada y su final es sorprendentemente largo.

Rivadavia



Aequus Nocte Blanc de Cabernet Sauvignon 2018 - Bodega Vila - Precio sugerido: $310

¿Un blanco en una selección de Cabernet Sauvignon? Sí, es toda una rareza. De hecho, es el único vino blanco elaborado a partir de esta variedad tinta de la Argentina. Y este vino es tan singular como exótico: empecemos por su paleta aromática, que se despega de cualquier otro blanco que hayas probado. Hay algo vegetal, toques "pimentosos" y algo que recuerda tal vez a las arvejas. Mucha información en la copa. En boca es expresivo, con buen peso y volumen. Corregimos: más que expresivo, es arrollador. De esos vinos que se aman o se dejan.