Para Milei, la crisis es peor que la del 2001 y hay riesgo de hiperinflación

El economista liberal sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri falló en el diagnostico al "poner todos los cañones en controlar el precio del dólar"

El economista liberal Javier Milei advirtió que "hay riesgo de hiperinflación en Argentina porque hay un problema de diagnostico por parte del Gobierno" y que el gobierno de Mauricio Macri falló en el diagnostico al "poner todos los cañones en controlar el precio del dólar".



Frente a la caída de demanda de dinero, consideró que "todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un precio más".



Dicha situación "produce una fuerte caída de salarios en términos de adquisición de alimentos y es lo que provoca más pobreza e indigencia", dijo en una entrevista con Política Argentina.



También cuestiono que "todas las medidas que está tomando el Gobierno son para bajar el precio del dólar", y agregó: "En primer lugar, obligó a los bancos a reducir su posición general de cambios para oxigenar el mercado de divisas, se liquido ese stock y el tipo de cambio volvió a subir", puntualizó.



La segunda cuestión para el economista se relaciona con "el default de la deuda de corto plazo. La de las Letes. No me como la patraña del reperfilamiento. El Gobierno se ahorró 11 mil millones de dólares para ponerlos en el mercado de cambios. Si se ahorró para jugarlos implica que por otro lado alguien no lo cobró y un default es no pagar en tiempo y forma, es decir, estas violentando intereses, capital o el tiempo de pago. Por eso, Argentina está en default selectivo".



"Después le exigió a los bancos pedido de autorización para el giro de utilidades al exterior con lo cual tenemos otra forma de retraer la demanda de divisas", agregó.



Como cuarto punto, detalló: "El domingo obligó a los exportadores a liquidar las divisas achicando los tiempos y al mismo tiempo exigió para hacer exportaciones autorización del Banco Central".



A su entender, todo el conjunto de medidas apunta a controlar el precio del dólar. Y el error está, para Milei en que "el Gobierno está trabajando sobre el efecto y no sobre la causa". "El Gobierno tiene que ver por qué el argentino está huyendo del peso", recalcó.



Para Milei, "la única forma de poder encauzar esto es haciendo un anuncio de un programa creíble", que constaría "por un lado, la consistencia, donde se encuadre la política fiscal para cumplir las obligaciones de solvencia inter-temporal".

Y agregó: "Por otro lado, aun cuando se diera este anuncio, para hacerlo creíble se necesita además del que lo anuncie tenga reputación. El problema es que el gobierno de Mauricio Macri no tiene reputación. ¿Quién lo va anunciar? ¿Marcos Peña? ¿Duran Barba? ¿Prat Gay? Ese trío nos vendió la basura del gradualismo".