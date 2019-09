Macri, ante el campo: "Hay que dar pelea, estoy convencido de que podemos y cuento con ustedes"

En el cierre de Jonagro, el jefe de Estado indicó que las iniciativas financieras de control del dólar "sólo se justifican en la emergencia"

El presidente Mauricio Macri pidió al sector agropecuario "no perder de vista los pasos enormes que dimos juntos" e insistió en que las medidas económicas y financieras tomadas después de las PASO "se justifican en la emergencia" porque, dijo, "son necesarias para la tranquilidad de los argentinos".



"En la vida hay que dar pelea, hay que poner y creer, y yo creo y sé que podemos, estoy convencido, y además sé que cuento con ustedes", sostuvo el jefe de Estado al participar del cierre de la Jornada Nacional del Agro (Jonagro), una actividad organizada por la entidad Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en el Centro Cultural Kirchner (CCK).



El mandatario planteó que mientras se ocupa de "estabilizar la situación económica" con "medidas para llevar alivio a los argentinos producto de todo lo que pasó después de las PASO", no quiso "perderse" el "intercambio de ideas" al que lo convocó la entidad.



En su mensaje al sector, Macri expresó: "Son el motor de nuestro país, el sector que más puestos de trabajo genera, y con el que estamos trabajando codo a codo desde el primer día. Más que nunca los argentinos necesitamos de ese empuje y esa tenacidad del campo".



Además, ponderó al sector porque, dijo, "contra todos los pronósticos, se sobrepusieron a la peor sequía de los últimos 50 años".



El presidente resaltó que el campo "es y seguirá siendo uno de los grandes protagonistas" de la Argentina y sostuvo: "por eso firmé los 14 puntos que me presentaron, en este caso fue la Mesa de Enlace".



Sobre las medidas de alivio económico dispuestas luego de las PASO, Macri destacó que "además de mantener el programa de Productos Esenciales, sumamos más productos a Precios Cuidados y le sacamos el IVA a 13 productos de la canasta básica".



En referencia a las iniciativas financieras de control del dólar, el jefe de Estado indicó que "sólo se justifican en la emergencia", y expresó que "son necesarias para la tranquilidad de los argentinos".



"No perdamos de vista los pasos enormes que dimos juntos, y el campo los sabe bien", convocó.



El mandatario, asimismo, definió el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea como un "logro trascendente" porque, dijo, "nos abre un mercado de 500 millones de consumidores".