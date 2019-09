Millones de dólares y autos de lujo: Cristiano Ronaldo reveló su fortuna

Ronaldo confesó que posee una colección de autos compuesta por un total de 17 vehículos, incluidos dos Bugatti, dos Ferrari, dos McLarens y dos Rolls-Royce

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo concedió una reveladora entrevista al periodista británico Piers Morgan que fue transmitida por televisión este martes. El jugador habló sobre todos los aspectos de su vida: desde su padre fallecido hasta el tamaño de su fortuna.



Durante la conversación, Ronaldo confesó que posee una vasta colección de autos de lujo compuesta por un total de 17 vehículos, incluidos dos Bugatti, dos Ferrari, dos McLarens y dos Rolls-Royce (uno de los cuales es su favorito), reseña The Mirror.



El presentador también preguntó al delantero luso si era cierto que su fortuna ascendía a 500 millones de dólares.



"Creo que sí, eso espero. Creo que eso podría ser demasiado", respondió el jugador. "No estoy al 100 %, pero lo que puedo decir es que tengo un buen dinero en el banco".



El diario británico The Sun estima que la fortuna de Cristiano Ronaldo es de 450 millones de dólares. Solo el año pasado, la estrella de Juventus ganó, según reportes, alrededor de 110 millones de dólares. Unos 65 millones de dólares de esas ganancias fueron solo en acuerdos de patrocinio.



El futbolista puede gozar de ganancias tan colosales gracias a su estatus de celebridad y a su enorme cantidad de 'followers' en redes sociales. De hecho, ocupa el primer lugar entre los deportistas del Instagram Rich List 2019, que reúne a los usuarios de la plataforma que más dinero generan por cada publicación patrocinada.



Según las cifras compiladas por la empresa británica Hopper HQ, el portugués cobra 975.000 dólares solo por subir a su perfil de Instagram (que siguen 176 millones de usuarios) una imagen en la que aparece con un producto de una marca determinada.