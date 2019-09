Funes de Rioja: "Muchas decisiones que se basaron sólo en la heladera terminaron muy mal"

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) se quejó que el país no tiene previsibilidad y llamó a generar políticas por consenso

En tiempos agitados y electorales es relevante conocer las opiniones de los referentes empresariales para poder tener una sensación térmica tanto social como económica del país. Por eso la presentación del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, en el Rotary Club de Buenos Aires, concitó la atención y dejó algunos conceptos flotando en el ambiente a ser tenidos en cuenta.



"Muchas decisiones que se basaron sólo en la heladera terminaron muy mal", indicó este miércoles el también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), al referirse al clima político y puntualmente a los resultados electorales del pasado 11 de agosto, más allá que se autocalificó como un dirigente "neutro" que está a favor del diálogo con todas las instituciones y candidatos a Presidente.

En torno a este ambiente que se respira en Argentina, este representante llamó a generar previsibilidad porque "hoy no nos cree nadie" como país, pero fundamentalmente incitó a empezar primero por armar consensos sociales porque "sin reconciliación no hay acuerdo posible".

Al respecto, puntualizó que se debe hacer un acuerdo económico y social amplio entre todos los representantes, porque sino se terminará cayendo en un "'pactito' que durará hasta la próxima crisis".

Te puede interesar Dólar y crisis: para empresas argentinas lo peor está por venir y ya toman medidas preventivas

Es decir, indicó que debe ser un trato "serio, con un sincericidio sobre las reformas estructurales que se necesitan hacer, y hablando de las medidas que se deben tomar", mencionó Funes de Rioja.

De hecho, citó que en el país hay 8,5 millones de subsidios y que existe un 30% del empleo público superior a la media mundial, "¿quién va a invertir en Argentina en esta situación? Hay que sustituir a los subsidios por empleos", propuso.

La responsabilidad de este exceso en el gasto del Estado no sólo lo enfocó a los distintos gobiernos nacionales que han pasado a lo largo de la historia, sino también a las gestiones provinciales y a los intendentes. Además citó la enorme presión tributaria que afronta la industria nacional.

Te puede interesar ¿Quién debería ser el próximo ministro de Economía para Milei?

Las posibles soluciones a la crisis las enmarcó en "generar políticas industriales y de inclusión social, donde se debe crear consensos entre todos los actores". Además, sugirió vincular la educación con el empleo, pensando en el nuevo contexto mundial. En resumen, para que haya un cambio verdadero en el rumbo del país solicitó que se presente un programa serio con reformas profundas.

"Tiene que haber un horizonte de país, recién ahí sí habrá empresarios serios que empiecen a contratar gente", resumió Funes de Rioja, para agregar que "se necesita una nación sin corrupción para que se pueda pensar en el futuro".

A nivel coyuntural, opinó sobre el bono de $5.000 que el Gobierno está intentando que las empresas les paguen a los trabajadores como compensación a la elevada inflación desatada por la fuerte devaluación ocurrida tras las PASO.

"Esto no es un pacto político, venimos diciendo que bonos no. Hay tres causas a ello: primero, ya venimos siguiendo a la inflación a los salarios; segundo, porque ya se convalida en paritarias; y tercero porque no hay préstamos para las pymes que puedan financiar la necesidad de capital", contextualizó Funes de Rioja.

Y sentenció: "Aunque alguna empresa pudiera otorgarlo, sería un acto de irresponsabilidad darlo en este escenario".-